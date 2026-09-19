Sạt lở trên đèo Prenn - Đà Lạt nhiều đá tảng rơi xuống đường

Vị trí xảy ra sạt lở ta luy dương trên đèo Prenn tại Km225+200 Quốc lộ 20, cách chân đèo khoảng 2km và cách cầu cạn Datanla khoảng 200m.

Sạt lở khiến 3 tảng đá lớn cùng nhiều đất, đá tràn xuống lòng đường. Thời điểm xảy ra vụ sạt lở một số người điều khiển ô tô kịp thời phát hiện, đánh lái tránh hoặc dừng xe nên không xảy ra va chạm.

Sạt lở khiến các tảng đá lớn rơi xuống mặt đường đèo.

Nhận được tin báo về vụ sạt lở, Tổ Cảnh sát giao thông số 1 (Đà Lạt) có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện qua khu vực nguy hiểm và phối hợp với các lực lượng khắc phục sự cố.

Tại hiện trường, vị trí sạt lở vẫn còn nhiều đất, đá và một số gốc cây thông nằm cheo leo trên taluy dương, có nguy cơ tiếp tục sạt trượt xuống mặt đường.

Việc xử lý không triệt để điểm sạt lở trên đèo Prenn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Trước đó, tối ngày 12/9, cũng tại vị trí trên đã xảy ra sạt lở taluy dương, khiến đất đá tràn xuống mặt đường gây cản trở giao thông. Điểm sạt lở này trên đèo Prenn cũng chỉ vừa mới được đơn vị thi công xử lý nhưng không triệt để nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mỗi khi trời mưa đất đá, gốc cây sạt trượt lăn xuống mặt đường đèo.

Đèo Prenn có lưu lượng phương tiện qua lại đông.

Đèo Prenn nằm trên Quốc lộ 20, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là một trong những cửa ngõ phía Nam vào Đà Lạt, thường xuyên có lưu lượng phương tiện qua lại đông.