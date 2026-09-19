English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sạt lở trên đèo Prenn - Đà Lạt nhiều đá tảng rơi xuống đường

Thứ Bảy, 20:16, 19/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 16h30 ngày 19/9, trong lúc đang có nhiều phương tiện lưu thông, trên ta luy dương qua đèo Prenn, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện tình trạng sạt lở khiến nhiều đá tảng cùng đất, đá tràn xuống mặt đường. Rất may không gây tai nạn cho người và phương tiện lưu thông.

Vị trí xảy ra sạt lở ta luy dương trên đèo Prenn tại Km225+200 Quốc lộ 20, cách chân đèo khoảng 2km và cách cầu cạn Datanla khoảng 200m.

Sạt lở khiến 3 tảng đá lớn cùng nhiều đất, đá tràn xuống lòng đường. Thời điểm xảy ra vụ sạt lở một số người điều khiển ô tô kịp thời phát hiện, đánh lái tránh hoặc dừng xe nên không xảy ra va chạm.

sat lo tren deo prenn - Da lat nhieu da tang roi xuong duong hinh anh 1
Sạt lở khiến các tảng đá lớn rơi xuống mặt đường đèo.

Nhận được tin báo về vụ sạt lở, Tổ Cảnh sát giao thông số 1 (Đà Lạt) có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện qua khu vực nguy hiểm và phối hợp với các lực lượng khắc phục sự cố.

Tại hiện trường, vị trí sạt lở vẫn còn nhiều đất, đá và một số gốc cây thông nằm cheo leo trên taluy dương, có nguy cơ tiếp tục sạt trượt xuống mặt đường.

sat lo tren deo prenn - Da lat nhieu da tang roi xuong duong hinh anh 2
Việc xử lý không triệt để điểm sạt lở trên đèo Prenn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Trước đó, tối ngày 12/9, cũng tại vị trí trên đã xảy ra sạt lở taluy dương, khiến đất đá tràn xuống mặt đường gây cản trở giao thông. Điểm sạt lở này trên đèo Prenn cũng chỉ vừa mới được đơn vị thi công xử lý nhưng không triệt để nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mỗi khi trời mưa đất đá, gốc cây sạt trượt lăn xuống mặt đường đèo.

sat lo tren deo prenn - Da lat nhieu da tang roi xuong duong hinh anh 3
Đèo Prenn có lưu lượng phương tiện qua lại đông.

Đèo Prenn nằm trên Quốc lộ 20, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là một trong những cửa ngõ phía Nam vào Đà Lạt, thường xuyên có lưu lượng phương tiện qua lại đông.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt đầu khắc phục, sửa chữa đèo Prenn bị sạt lở, mở lại lối lên Đà Lạt
Bắt đầu khắc phục, sửa chữa đèo Prenn bị sạt lở, mở lại lối lên Đà Lạt

VOV.VN - Theo đề nghị từ Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng (Ban QLDA), Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) đã nhanh chóng huy động nhân sự, máy móc, vật tư hỗ trợ khắc phục điểm sạt lở trên đèo Prenn, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến cửa ngõ quan trọng vào Đà Lạt.

Bắt đầu khắc phục, sửa chữa đèo Prenn bị sạt lở, mở lại lối lên Đà Lạt

Bắt đầu khắc phục, sửa chữa đèo Prenn bị sạt lở, mở lại lối lên Đà Lạt

VOV.VN - Theo đề nghị từ Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng (Ban QLDA), Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) đã nhanh chóng huy động nhân sự, máy móc, vật tư hỗ trợ khắc phục điểm sạt lở trên đèo Prenn, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến cửa ngõ quan trọng vào Đà Lạt.

Đóng đèo Prenn Đà Lạt vì sạt lở nghiêm trọng
Đóng đèo Prenn Đà Lạt vì sạt lở nghiêm trọng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài hơn 24 giờ qua đã gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng tại đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng), vị trí Km 224+600, vào sáng 17/11. Trước nguy cơ mất an toàn, từ 10 giờ sáng nay, cơ quan chức năng đã cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua tuyến đèo này.

Đóng đèo Prenn Đà Lạt vì sạt lở nghiêm trọng

Đóng đèo Prenn Đà Lạt vì sạt lở nghiêm trọng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài hơn 24 giờ qua đã gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng tại đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng), vị trí Km 224+600, vào sáng 17/11. Trước nguy cơ mất an toàn, từ 10 giờ sáng nay, cơ quan chức năng đã cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua tuyến đèo này.

Clip sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng)
Clip sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng)

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong hơn 24h qua đã gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng tại đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng) vào sáng nay 17/11. Trước nguy cơ mất an toàn, từ 10 giờ sáng nay, cơ quan chức năng đã cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua tuyến đèo này.

Clip sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng)

Clip sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng)

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong hơn 24h qua đã gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng tại đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng) vào sáng nay 17/11. Trước nguy cơ mất an toàn, từ 10 giờ sáng nay, cơ quan chức năng đã cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua tuyến đèo này.

Lâm Đồng khắc phục điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt
Lâm Đồng khắc phục điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt

VOV.VN - Một điểm sạt lở ta luy dương nguy hiểm trên đèo Prenn- quốc lộ 20, cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang được cơ quan chức năng xử lý để ngăn chặn tình trạng sạt trượt trong mùa mưa lũ.

Lâm Đồng khắc phục điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt

Lâm Đồng khắc phục điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt

VOV.VN - Một điểm sạt lở ta luy dương nguy hiểm trên đèo Prenn- quốc lộ 20, cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang được cơ quan chức năng xử lý để ngăn chặn tình trạng sạt trượt trong mùa mưa lũ.

Đá lớn sạt lở lăn ra giữa đường đèo Prenn Đà Lạt
Đá lớn sạt lở lăn ra giữa đường đèo Prenn Đà Lạt

VOV.VN - Trưa 18/6, một tảng đá nặng hàng tấn bất ngờ sạt lở từ mái ta luy dương, lăn xuống gần giữa mặt đường đèo Prenn Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện qua lại nên không gây thiệt hại.

Đá lớn sạt lở lăn ra giữa đường đèo Prenn Đà Lạt

Đá lớn sạt lở lăn ra giữa đường đèo Prenn Đà Lạt

VOV.VN - Trưa 18/6, một tảng đá nặng hàng tấn bất ngờ sạt lở từ mái ta luy dương, lăn xuống gần giữa mặt đường đèo Prenn Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện qua lại nên không gây thiệt hại.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục