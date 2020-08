Sạt núi đá hất tung lán ra xa 100m, 1 người chết thương tâm

Thông tin từ UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 12 giờ đêm qua ( 17/8), tại khu vực bản Hồ Thầu, xã Hồ Thầu xảy ra vụ sạt lở đá làm 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Phàn A Túc, sinh năm 1976, ở bản Rừng Ổi, xã Hồ Thầu.

Hiện trường vụ sạt trượt núi là một bãi đất, đá ngổn ngang, vùi lấp hoàn toàn khu lán nương và bãi ruộng của người dân.

Ngay trong đêm qua, khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, do đêm tối, trên địa bàn có mưa to, đất, đá vẫn tiếp tục sạt xuống, nhận thấy không đảm bảo an toàn nên các lực lượng đã rút lui.

Đến đầu giờ sáng nay (18/8), các lực lượng chức năng tại địa phương tiếp tục tiếp cận hiện trường và đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí sạt lở khoảng 100m. Hiện trường là một bãi đất, đá hàng nghìn mét khối và phía sườn núi vẫn tiếp tục sạt xuống.

Ông Trần Văn Sứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết: Hiện nay lực lượng chức năng đang làm các thủ tục nhận dạng nạn nhân. Do trên địa bàn đang có mưa to, nước suối dâng cao nên chưa thể đưa thi thể nạn nhân xuống núi.

Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ cũng đã gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn. Cụ thể, mưa lớn đã gây sạt lở, vùi lấp khoảng 60m kênh mương tại xã Hồ Thầu; làm hư hỏng hoàn toàn đập đầu mối công trình cấp nước sinh hoạt tại bản Hồ Thầu và vùi lấp 2 xe máy của người dân địa phương...ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn đang tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, một số địa phương xuất hiện mưa to đến rất to cục bộ, bước đầu đã gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Hiện mực nước tại các sông, suối, hồ đập trên địa bàn đang tiếp tục dâng cao, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi.

Lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình tìm lại ít đồ đạc còn lại sau tai nạn

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, tỉnh Lai Châu cũng đã chỉ đạo các địa phương, tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, tránh thiên tai, chủ động các phương án tại chỗ, sẵn sàng ứng cứu kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi trên địa bàn xảy lũ quét, sạt lở đất. Người dân cần chủ động đề phòng, không ngủ tại lán nương, đánh bắt cá, vớt củi, bơi lội hoặc đi qua các sông, suối, ngầm, tràn, hồ đập khi trời mưa to./.