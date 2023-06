Sau 2 vụ sạt lở đất, Lâm Đồng hỏa tốc chỉ đạo tăng cường phòng, chống sạt lở đất

Văn bản nêu rõ, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn và phần lớn các địa phương trong tỉnh có địa hình đồi núi, độ dốc lớn, nhiều khu vực kết cấu địa chất không ổn định gây nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng lớn đến an toàn công trình, tài sản và tính mạng của người dân. Và thực tế, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số trường hợp thương vong do sạt trượt mái taluy, sạt trượt đất.

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 2 công nhân tử vong tại công trình thi công nâng cấp, mở rộng đèo Prenn Đà Lạt xảy ra vào chiều 17/6.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát tất cả các công trình, dự án đang trong quá trình thi công và các khu vực dân cư sinh sống tại các khu vực đồi dốc, taluy có nguy cơ sạt lở cao, vùng trũng thấp, đặc biệt là các công trình đang thi công phần móng, mái bạt taluy có nguy cơ sạt trượt, mất an toàn trong thi công. Trên cơ sở đó, yêu cầu các cơ quan, chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bản an toàn lao động; thực hiện biện pháp cảnh báo, có phương án di dời dân ra khỏi khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất khi cần thiết.

Trước đó, trong 2 ngày 17 và 18/6, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 2 vụ sạt lở đất, sạt bờ taluy khiến 3 người tử vong. Trong đó, có 2 công nhân đang thi công công trình nâng cấp, mở rộng đèo Prenn Đà Lạt và trường hợp còn lại là một người dân bị taluy sạt lở gây vùi lấp nhà ở lúc đang ngủ./.