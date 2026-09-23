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Sau mỗi vụ cây đổ: Cảnh báo nào cho người đi đường?

Thứ Tư, 11:45, 23/09/2026
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VOV.VN - Mùa mưa bão cũng là thời điểm nguy cơ cây xanh gãy, đổ gia tăng, đe dọa an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Vụ nhánh cây lớn rơi xuống đường An Dương Vương (TP.HCM) mới đây khiến một người tử vong, một người bị thương lại tiếp tục gióng lên những cảnh báo về an toàn cây xanh đô thị.

Liệu những dấu hiệu mất an toàn của cây có thể được phát hiện sớm hơn, và những cây có nguy cơ gãy, đổ đang được kiểm tra, xử lý ra sao? 

Bài toán cho quản lý cây xanh đô thị

Một cơn mưa lớn, gió giật mạnh có thể khiến những cành cây tưởng chừng vững chãi bất ngờ gãy đổ, trở thành mối nguy trên đường phố.

sau moi vu cay do canh bao nao cho nguoi di duong hinh anh 1

Tối 18/9, tại đường An Dương Vương (phường Chợ Quán, TP.HCM) một nhánh cây lớn gãy, rơi trúng xe buýt rồi văng xuống đường, đè vào xe máy chở hai vợ chồng đang lưu thông, khiến người chồng tử vong, người vợ bị thương nặng.

Sự cố xảy ra tại khu vực đông phương tiện qua lại, một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn từ cây xanh trong mùa mưa. Với người đi đường, những hàng cây mang lại bóng mát, mảng xanh, nhưng dưới những tán cây lớn, mùa mưa cũng kéo theo không ít lo ngại.

Ông Nguyễn Văn Nam, ngụ phường An Lạc, chia sẻ: “Năm nay thời tiết hơi phức tạp mưa bão nhiều nên phải tích cực kiểm tra cây xanh nhiều hơn để người dân đi đường họ an tâm hơn”.

Theo thống kê, TP.HCM trước khi mở rộng địa giới hành chính có hơn 200.000 cây xanh trên hơn 1.200 tuyến đường. Trong đó, khoảng 7.600 cây cao 20-50m, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm. Thực tế, không phải cứ cây xanh còn tươi tốt thì đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có nguy cơ gãy nhánh.

Trong vụ việc trên đường An Dương Vương, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết cây bị tét nhánh còn tươi tốt, không sâu bệnh; sự cố xảy ra trong điều kiện mưa lớn, gió giật mạnh. Sau vụ việc, thành phố yêu cầu rà soát lại hệ thống cây lớn, cây cổ thụ.

Đây cũng là vấn đề đặt ra cho công tác quản lý cây xanh đô thị: Kiểm tra thế nào để không chỉ phát hiện cây sâu bệnh, già cỗi, mà còn nhận diện được những nguy cơ có thể xảy ra khi thời tiết cực đoan?

Chủ động kiểm tra, xử lý để ngăn hiểm họa từ trên cao

Theo Tiến sĩ Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM, việc này cần được thực hiện theo hướng chủ động, thay vì chờ sự cố xảy ra mới xử lý:  “Khi giao thông chen chút quá, người ta không thể nào tránh né được thì có thể dẫn đến cảnh không hay. Cho nên phải có biện pháp chủ động giám sát, xử lý cây trước đó để bảo đảm cây an toàn cho người dân, đây là vấn đề cần phải làm. Và trước mùa mưa đều phải làm hết. Phải hành động trước, chủ động trước”.

Còn khi sự cố xảy ra, yếu tố thời gian cũng đóng vai trò quan trọng. Lực lượng chăm sóc cây xanh phải nhanh chóng tiếp cận hiện trường, giải tỏa cành cây, bảo đảm an toàn cho người dân và khôi phục lưu thông.

Anh Nguyễn Quốc Cường, nhân viên chăm sóc cây xanh, Công ty TNHH Hoàng Lam, cho biết: “Nhận được thông tin cây bị đổ xuống, nếu trong phạm vi gần thì khoảng 15 đến 20 phút, xa hơn thì khoảng 30 phút là anh em sẽ có mặt đầy đủ ở công trường để có thể giải quyết sự cố”.

Từ khâu phòng ngừa đến xử lý sau sự cố, trách nhiệm không chỉ nằm ở một đơn vị mà cần sự phối hợp giữa lực lượng quản lý cây xanh, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết: “Các địa phương, đơn vị được giao quản lý, vận hành hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố thường xuyên kiểm tra, đốn hạ, cắt tỉa những cây bị sâu bệnh, già cỗi hoặc có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt tại các tuyến đường có mật độ người và phương tiện đông, cũng như những khu vực tập trung đông dân cư như trường học, bệnh viện.

Đối với những cây cổ thụ có kích thước lớn, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, các đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra và xử lý nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời, lực lượng và phương tiện cũng được bố trí ứng trực 24/24 giờ khi xảy ra mưa dông, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ để kịp thời xử lý các sự cố cây xanh ngã, đổ, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân”.

Mùa mưa vẫn còn tiếp diễn, nguy cơ cây xanh ngã đổ vẫn luôn hiện hữu, nhất là trên những tuyến đường có nhiều cây lớn, cây cổ thụ. Vì vậy, kiểm tra, cắt tỉa và chủ động xử lý những cây, nhánh cây có nguy cơ mất an toàn cần được thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng cần đặc biệt lưu ý những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, khu vực trường học, bệnh viện, nơi tập trung đông người và những cây lớn, cây cổ thụ cần có những cảnh báo kịp thời, nhất là khi trời đổ cơn dông.

An toàn cây xanh đô thị không chỉ là chuyện của những người chăm sóc cây, mà là câu chuyện liên quan đến sự an toàn của mỗi người trên đường.

Trọng Nghĩa/VOV Giao thông
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