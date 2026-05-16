Cận cảnh dông lốc cực mạnh làm hàng loạt cây xanh ngã đổ tại xã Ea Kar, Đắk Lắk

Theo một lãnh đạo xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) trận mưa lớn đầu mùa kèm theo dông lốc diễn ra từ khoảng 16h40 đến gần gần 19h ngày 15/5 đã gây ngập cục bộ ở một số tuyến đường, đồng thời làm ngã đổ hàng loạt cây xanh, nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, thiệt hại tài sản rất lớn. May mắn không thiệt hại về người.

Cận cảnh dông lốc cực mạnh làm nhiều nhà dân bị hư hỏng, hàng loạt cây xanh ngã đổ tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (Clip người dân xã Ea Kar)

“Ngay trong chiều tối 15/5, chúng tôi đã huy động tối đa các lực lượng tại chỗ gồm công an, quân sự, đoàn thanh niên .. triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả. Trước hết là dọn dẹp cây ngã đổ để đảm bảo giao thông. Tiếp đó là thống kê, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, khắc phục, xử lý các công trình công trình công cộng” – Lãnh đạo xã Ea Kar cho biết.

Hàng loạt cây xanh bị ngã đổ trong trận mưa lớn kèm dông lốc cực mạnh tại xã Ea Kar chiều tối 15/5

Ngay trong sáng 16/5, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa dông, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Ea Kar.

Tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Ea Kar cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại; đồng thời tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống.

Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, kiểm tra an toàn các công trình, hạ tầng bị ảnh hưởng và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, tăng cường cảnh báo để người dân không chủ quan trước diễn biến thời tiết cực đoan.