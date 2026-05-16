Cận cảnh dông lốc cực mạnh làm hàng loạt cây xanh ngã đổ tại xã Ea Kar, Đắk Lắk

Thứ Bảy, 14:09, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều tối 15/5 trên địa bàn xã Ea Kar xảy ra mưa lớn kèm dông lốc làm hàng loạt cây xanh gãy đổ, nhiều căn nhà bị tốc mái. UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo khẩn khắc phục hậu quả.

Theo một lãnh đạo xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) trận mưa lớn đầu mùa kèm theo dông lốc diễn ra từ khoảng 16h40 đến gần gần 19h ngày 15/5 đã gây ngập cục bộ ở một số tuyến đường, đồng thời làm ngã đổ hàng loạt cây xanh, nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, thiệt hại tài sản rất lớn. May mắn không thiệt hại về người.

Cận cảnh dông lốc cực mạnh làm nhiều nhà dân bị hư hỏng, hàng loạt cây xanh ngã đổ tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (Clip người dân xã Ea Kar)

“Ngay trong chiều tối 15/5, chúng tôi đã huy động tối đa các lực lượng tại chỗ gồm công an, quân sự, đoàn thanh niên .. triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả. Trước hết là dọn dẹp cây ngã đổ để đảm bảo giao thông. Tiếp đó là thống kê, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, khắc phục, xử lý các công trình công trình công cộng” – Lãnh đạo xã Ea Kar cho biết.

can canh dong loc cuc manh lam hang loat cay xanh nga do tai xa ea kar, Dak lak hinh anh 1
Hàng loạt cây xanh bị ngã đổ trong trận mưa lớn kèm dông lốc cực mạnh tại xã Ea Kar chiều tối 15/5

Ngay trong sáng 16/5, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa dông, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Ea Kar.

Tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Ea Kar cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại; đồng thời tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống.

Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, kiểm tra an toàn các công trình, hạ tầng bị ảnh hưởng và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, tăng cường cảnh báo để người dân không chủ quan trước diễn biến thời tiết cực đoan.

mua da1.jpg

Mưa đá, dông lốc bất ngờ: Làm sao để không bị động?

VOV.VN - Mưa đá, dông lốc xảy ra dồn dập tại nhiều tỉnh miền Bắc gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực cảnh báo sớm và ý thức chủ động phòng tránh thiên tai trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tag: dông lốc mưa lớn xã Ea Kar tỉnh Đắk Lắk cây ngã đổ nhà bị tốc mái
Chủ động phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trước dự báo thiên tai trong năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp, các cấp Hội Chữ thập đỏ đang chuyển mạnh từ bị động sang chủ động phòng ngừa. Đồng thời tăng cường phối hợp địa phương, nâng cao năng lực ứng phó, nhằm giảm thiệt hại và bảo vệ người dân trong bối cảnh biến đổi hậu ngày càng phức tạp.

Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An làm gần 1.000 nhà hư hỏng, hơn 8.000 ha lúa gãy đổ

VOV.VN - Dông lốc kèm mưa đá xảy ra trên diện rộng từ chiều 3/5 đến ngày 4/5 tại Nghệ An đã gây thiệt hại lớn về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng, với gần 1.000 nhà dân bị hư hỏng và hơn 8.000 ha lúa bị ảnh hưởng.

VOV.VN - Dông lốc kèm mưa đá xảy ra trên diện rộng từ chiều 3/5 đến ngày 4/5 tại Nghệ An đã gây thiệt hại lớn về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng, với gần 1.000 nhà dân bị hư hỏng và hơn 8.000 ha lúa bị ảnh hưởng.

