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Sau năm 2030, đi siêu thị, chợ sẽ không còn được cho miễn phí túi nilon

Thứ Năm, 10:27, 05/11/2026
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VOV.VN - Dự thảo Nghị định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường đề xuất dừng sản xuất, nhập khẩu túi nilon mỏng, hộp xốp, đồ nhựa dùng 1 lần từ sau 31/12/2030. Đặc biệt, các siêu thị, trung tâm thương mại và khu du lịch sẽ ngừng phát miễn phí túi nilon, buộc người tiêu dùng phải thay đổi thói quen mua sắm.

Dự thảo quy định các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn và khu du lịch phải hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Đáng chú ý, các địa điểm này sẽ chính thức ngừng cung cấp miễn phí 3 nhóm sản phẩm: bao bì nhựa, túi nilon khó phân hủy sinh học và đồ nhựa dùng một lần. Như vậy, người dân đi mua sắm sẽ phải tự mang túi cá nhân hoặc trả phí nếu muốn dùng bao bì tại điểm bán.

sau nam 2030, di sieu thi, cho se khong con duoc cho mien phi tui nilon hinh anh 1
Ảnh minh hoạ

Ở khâu lưu hành, UBND cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quản lý chất thải nhựa trên địa bàn, trực tiếp thực hiện việc không lưu hành và sử dụng loại túi nilon khó phân hủy có độ dày một lớp màng mỏng hơn 30 micromet.

Dự thảo thiết lập mốc thời gian 31/12/2030 để dừng toàn bộ việc sản xuất và nhập khẩu túi nilon khó phân hủy có độ dày màng dưới 30 micromet. Quy định dành ngoại lệ cho túi sản xuất để xuất khẩu hoặc túi dùng đóng gói trực tiếp sản phẩm bán ra thị trường.

Cùng mốc sau 31/12/2030, các doanh nghiệp phải dừng sản xuất, nhập khẩu ống hút, dao, thìa, dĩa nhựa và hộp nhựa xốp đựng thực phẩm. Ngoại lệ duy nhất là các sản phẩm nhựa dùng một lần đã đạt Nhãn sinh thái Việt Nam. Bao bì nhựa khó phân hủy cũng bị cấm sản xuất, nhập khẩu, trừ trường hợp phục vụ xuất khẩu hoặc đóng gói hàng hóa thương mại.

Để bảo đảm tính khả thi, UBND cấp tỉnh sẽ ban hành chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất chuyển đổi sang sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu phải bảo đảm tỷ lệ vật liệu tái chế trong bao bì nhựa và thực hiện nghiêm trách nhiệm tái chế.

Về kinh tế, Bộ Tài chính sẽ ban hành hoặc trình ban hành mức thuế, phí bảo vệ môi trường đối với bao bì nhựa và đồ nhựa dùng một lần; đồng thời áp dụng cơ chế ưu đãi phát triển sản xuất vật liệu sinh học phân hủy hoàn toàn, hướng tới tiêu dùng xanh bền vững.

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Văn Ngân/VOV.VN
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