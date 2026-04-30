Sau phản ánh của VOV, bãi xe tải trong khu dân cư ở TP.HCM buộc ngưng hoạt động

Theo UBND phường Phú Mỹ, TP.HCM, sau khi tiếp nhận thông tin về việc tồn tại một bãi xe tải tồn tại trong khu dân cư, UBND phường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát thực tế tại khu vực nêu trên.

Cụ thể, ngày 13/4, UBND phường đã chủ trì, phối hợp với Công an, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Đội Cảnh sát Giao thông Nam Sài Gòn, Ban điều hành khu phố Quảng Phú tiến hành làm việc với chủ bãi xe.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Nữ là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Trương Gia Phát (bãi xe Hữu) tại góc ngã tư đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Du. Tại buổi làm việc, bà Nữ chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Người dân phản ánh dù có biển cấm xe tải phía đầu đường Trần Hưng Đạo tuy các phương tiện vẫn ngang nhiên lưu thông

UBND phường Phú Mỹ đã yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động bãi xe từ ngày 13/4, và phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trường hợp không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Bà Nguyễn Thị Nữ cam kết chấp hành việc ngưng hoạt động kể từ ngày 13/4 và sẽ thực hiện theo đúng quy định.

Lãnh đạo UBND phường cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện quy định pháp luật về điều kiện hoạt động, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và bảo đảm an toàn giao thông.

Trước đó VOV phản ánh, mặc dù ngay từ đầu đường Trần Hưng Đạo (khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ) đã có gắn biển cấm xe tải trên 10 tấn, nhưng hàng ngày các phương tiện siêu trường, siêu trọng vẫn ngang nhiên ra vào.

Trong sáng 30/4 vẫn còn một số phương tiện đang đậu trong bãi xe Hậu

Đây vốn là tuyến đường có nhiều học sinh đến trường, công nhân đi làm và người dân đi chợ nhằm tránh lưu thông ra Quốc lộ 51 đông đúc. Sự xuất hiện của bãi xe đã biến con đường dân sinh thành một điểm nóng rủi ro tai nạn giao thông.

Người dân đã nhiều lần làm đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý, trả lại mỹ quan đô thị và sự bình yên cho khu phố.