Dân 10 năm kêu cứu vì bãi xe tải giữa khu dân cư ở phường Phú Mỹ

Thứ Tư, 19:23, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù có biển cấm, một bãi xe tải nặng tự phát vẫn ngang nhiên hoạt động hơn 10 năm qua giữa khu dân cư phường Phú Mỹ, TP.HCM gây bức xúc. Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ người dân liên tục kêu cứu, nhưng chính quyền địa phương lại khẳng định chưa từng nhận được bất kỳ phản ánh nào.

 

Nỗi ám ảnh 10 năm giữa khu dân cư

Ông Trần Thắng, người dân khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ (trước đây thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, một bãi tập kết các loại xe tải nặng, container, xe đầu kéo... đã tồn tại tự phát ở khu vực này hơn 10 năm nay. 

Đáng nói, bãi xe “khủng” này nằm cách ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Du chỉ chừng 50m và cách trụ sở UBND phường Phú Mỹ hơn 100m.

Người dân kêu trời vì bãi xe tải tồn tại nhiều năm liền trong khu dân cư, chính quyền không biết sự tồn tại của bãi xe tài

Mặc dù ngay từ đầu đường Trần Hưng Đạo đã có gắn biển cấm xe tải trên 10 tấn, hàng ngày các phương tiện siêu trường, siêu trọng vẫn ngang nhiên ra vào bãi. 

Đây vốn là tuyến đường để học sinh đến trường, công nhân đi làm và người dân đi chợ nhằm tránh lưu thông ra Quốc lộ 51 đông đúc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bãi xe đã biến con đường dân sinh an toàn thành một điểm nóng về rủi ro tai nạn giao thông.

Dù người dân đã nhiều lần làm đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý, trả lại mỹ quan đô thị và sự bình yên cho khu phố, nhưng tình trạng trên vẫn giậm chân tại chỗ.

"Bãi xe này hình thành lâu đời rồi, tự phát cũng tầm hơn 10 năm nay toàn container và tải nặng. Vấn đề này người dân đã phản ánh nhưng đâu cũng vào đó. Tuyến Quốc lộ người dân không dám đi, mà đường này thì xe tải nặng ra vô liên tục. Người dân mong muốn, chính quyền làm sao như các bãi xe khác phải đưa ra ngoài Quốc lộ, như thế mới không gây tai nạn trong khu dân sinh, tuyến đường của khu phố", ông Thắng bức xúc.

Vì tránh xe tải thường xuyên ra vào khu dân cư nên đã có vụ va chạm giữa các xe máy (sáng ngày 7/4)

Cùng chung tâm lý bất an, ông Trần Trung Kiên, người dân ngụ ở khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ chia sẻ, từ ngày bãi xe đi vào hoạt động, tai nạn giao thông luôn rình rập khiến người lưu thông qua khu vực nơm nớp lo sợ. 

Trong các cuộc họp, Chi bộ khu phố và các đảng viên đã liên tục kiến nghị xử lý, di dời bãi xe, nhưng sự việc vẫn rơi vào im lặng. 

"Những xe tải trọng lớn đi vào đường khu dân sinh, những bãi xe cũng không có cái gì an toàn, môi trường bị ô nhiễm, ai cũng ngán ngẩm, ai cũng lắc đầu. Chi bộ Quảng Phú, đảng viên góp ý rất nhiều và bản thân Chi bộ cũng đề nghị lên trên, đề nghị các cấp, cơ quan hữu quan liên quan phải giải quyết vấn đề này, tuy nhiên cả hai năm nay rồi mà vẫn chưa giải quyết", ông Kiên cho biết thêm.

 

 

Chính quyền nói chưa nhận được phản ánh

Trái ngược với những bức xúc kéo dài của người dân, khi trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Lê Văn Minh - Chánh Văn phòng HĐND, UBND phường Phú Mỹ lại cho biết, địa phương chưa hề nhận được bất kỳ phản ánh nào của người dân về việc tồn tại bãi xe tải nặng, container tự phát trong khu dân cư. Thậm chí, tại các buổi tiếp xúc cử tri, cơ quan này cũng không ghi nhận được thông tin nêu trên.

Dù trước ngã tư đã có biển cấm xe tải lưu thông nhưng các xe này vẫn ngang nhiên ra vào bãi xe tự phát

Đại diện UBND phường Phú Mỹ cho biết thêm, phường sẽ yêu cầu các cơ quan chuyên môn xuống kiểm tra thực địa khu vực bãi xe để rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, giấy phép hoạt động, công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

Chính quyền địa phương cam kết, sau khi có kết quả kiểm tra và tiến hành xử lý vi phạm (nếu có), sẽ có thông tin phản hồi chính thức đến người dân.

Phường Phú Mỹ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ (thuộc TP. Phú Mỹ cũ). Đây là phường trung tâm của TP. Phú Mỹ trước đây, hiện hữu với nhiều khu công nghiệp và hệ thống cảng biển Cái Mép – Thị Vải.

Lưu Sơn-CTV Phạm Thịnh/VOV-TPHCM
Tầm soát thay vì chờ bệnh, bài toán tiết kiệm hàng tỷ đồng cho y tế TP.HCM

VOV.VN - Sau khi nhận được phản ánh của VOV về những bất cập trong tổ chức giao thông, đơn vị thi công đường Lê Chí Dân (đoạn qua phường Phú An và Chánh Hiệp, TP.HCM- trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã khẩn trương kẻ lại vạch đường, mở thêm lối rẽ để thuận tiện cho người dân lưu thông.

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa trình UBND thành phố về kế hoạch đấu giá căn hộ tái định cư tại phường An Khánh, nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (thuộc TP Thủ Đức trước đây).

