Sẽ hạn chế người đưa tiễn tại ga quốc tế T2 Nội Bài dịp Tết

PC_Article_AfterShare_1

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết từ 15 - 25/1 sẽ áp dụng thử nghiệm phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, ứng phó tình trạng quá tải đột biến trong các khung giờ cao điểm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng thử nghiệm phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, ứng phó tình trạng quá tải.

Việc phân luồng được thực hiện đối với hoạt động bay quốc tế tại nhà ga hành khách T2. Theo đó, cảng sẽ bố trí lực lượng an ninh để kiểm soát, phân tách hành khách và người đưa tiễn ngay tại 2 cửa D1 và D2 ra vào khu vực làm thủ tục tại tầng 3 Nhà ga hành khách T2.

“Chỉ hành khách đi máy bay, nhân viên nội bộ và các đối tượng được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không, người nhà đi tiễn hành khách không được vào khu vực này”, đại diện CHK Nội Bài cho hay.

Thời gian thử nghiệm trước mắt áp dụng trong 2 khung giờ cao điểm 9 đến 11 giờ và 20 giờ 30 đến 23 giờ từ ngày 15/1. Sau thời gian thử nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế, Cảng sẽ linh hoạt triển khai phương án trong các ngày, khung giờ cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán, áp dụng đến hết ngày 28/2.

Thống kê cho thấy, trong nhiều khung giờ cao điểm, số lượng hành khách đi quốc tế tại Nội Bài đã tiệm cận ngưỡng giới hạn khai thác, có một số thời điểm vượt quá giới hạn khai thác.

PC_Article_Middle

Việc ùn tắc cục bộ thường xảy ra vào các khung giờ cao điểm, tại tầng 3 Nhà ga T2 từ khu vực cửa ra/vào nhà ga, khu vực cửa vào các quầy thủ tục và khu vực xác thực hành khách.

"Nguyên nhân là do trong các khung giờ cao điểm thường tập trung các chuyến bay đi Đông Á, Đông Bắc Á, Anh, Pháp, khai thác tàu bay thân lớn với lượng khách rất đông, trong đó có nhiều khách là du học sinh và lao động xuất khẩu đi kèm số lượng lớn người nhà đưa tiễn, gấp 4 - 5 lần khách" đại diện CHK Nội Bài nói.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, điều này có thể ảnh hưởng đến thói quen của một số người nhà đưa tiễn, nhưng sẽ giải toả được ùn tắc cục bộ trong giai đoạn cao điểm.

Vào mùa cao điểm Tết Nguyên đán năm 2019, hoạt động đi lại bằng đường hàng không của nhân dân gia tăng, do đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo và đề nghị hành khách nên sử dụng các hãng vận chuyển được nhượng quyền khai thác chính thức tại sân bay để nhận được chất lượng dịch vụ và sự kiểm soát an ninh tốt nhất; tránh bị các đối tượng “cò mồi, taxi dù” lợi dụng lừa đảo hoặc nguy cơ về các sự việc mất an ninh ngoài kiểm soát./.

7,1 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh sân bay Nội Bài năm 2018 VOV.VN - Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, năm 2018, có khoảng 7,1 triệu lượt hành khách xuất cảnh, nhập cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài. ĐT Việt Nam bị người hâm mộ “bao vây” tại sân bay Nội bài VOV.VN - Trở về sau chiến thắng trước ĐT Philippines, ĐT Việt Nam bị các cổ động viên quây kín khi đặt chân xuống sân bay Nội bài. Xe kéo hành lý đâm tử vong nhân viên vệ sinh tại sân bay Nội Bài VOV.VN - Do lái xe đầu kéo chở hàng trong đường công vụ của sân bay Nội Bài không quan sát đã đâm tử vong nữ nhân viên vệ sinh môi trường.