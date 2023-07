Sẽ tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý về quy định PCCC

Từ ngày 19/7 đến 21/7 tới đây, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị quốc tế tổ chức “Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2023”. Chương trình được viết tắt là SECUTECH Vietnam 2023 (Fire Safety & Rescue Vietnam 2023).

Bên lề triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2023, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội đối thoại với các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực PCCC&CNCH. (Ảnh: VFRA)

Trong khuôn khổ chương trình triển lãm, Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam, đơn vị hỗ trợ sẽ tổ chức buổi đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực PCCC&CNCH như Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng), Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp. Qua đối thoại, sẽ mở ra các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan tới thủ tục, quy chuẩn - tiêu chuẩn về PCCC&CNCH trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ hiện đại sẽ được giới thiệu trong triển lãm (Ảnh: VFRA)

Đây là dịp quan trọng để các doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề và các hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được trực tiếp trao đổi với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức liên quan đến PCCC&CNCH.

Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam cũng đã thông báo tới các doanh nghiệp trực tiếp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực PCCC&CNCH và đến hơn 50 hiệp hội ngành nghề liên quan tại Việt Nam, các hiệp hội và phòng thương mại đại diện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thương vụ các đại sứ quán tại Việt Nam và khoảng 500 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh thành cũng như gần 500 khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất tại các tỉnh thành,…để các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm có cơ hội tham gia buổi đối thoại tại triển lãm.

Các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội, các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh thành có thể đăng ký tham dự buổi đối thoại tại triển lãm bằng việc quét mã QR hoặc truy cập đường link sau đây: