Sẽ vận hành thử nghiệm đường sắt Cát Linh-Hà Đông trong tháng 8

Ngày 30/7, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) có thông cáo cho biết, đến nay dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông đã đóng điện trên toàn tuyến để phục vụ công tác thi công, kiểm tra, vận hành, chạy thử đơn động, liên động cho từng chuyên ngành thiết bị và toàn dự án trong tháng 8/2018.

Sẽ chạy thử tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông trong tháng 8/2018.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân quanh khu vực công trường và các tài sản, thiết bị đã lắp đặt của toàn dự án, Ban quản lý dự án đường sắt đề nghị người dân không tự ý xâm nhập vào khu vực công trường vì sự an toàn của chính người dân; không tự ý tháo dỡ các thiết bị và tài sản của dự án; không mang vác, lắp dựng cây, cột bằng kim loại, các loại cột gỗ tươi... để tránh va chạm gây nên phóng điện dẫn đến xảy ra mất an toàn gây ra những thiệt hại đáng tiếc về con người và tài sản của dự án.

Ngay từ đầu tháng 7/2018, các đoàn tàu đã bắt đầu được chạy thử đơn động, chuẩn bị cho vận hành thử tàu toàn tuyến vào tháng Tám tới đây, sớm hơn một tháng so với dự kiến trước đây, để đưa dự án vào vận hành chính thức.

Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 886 triệu USD (khoảng hơn 20.000 tỷ đồng). Dự kiến ban đầu đưa vào khai thác năm 2016 nhưng phải điều chỉnh lùi đến cuối năm 2018 mới khai thác thương mại.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông có chiều dài hơn 13km, điểm đầu tại ga Cát Linh, điểm cuối tại ga Yên Nghĩa (Hà Đông). Toàn bộ 12 nhà ga trên cao và khu Depot dưới mặt đất có đường ray đôi khổ 1.435mm. Dự án có 13 đoàn tàu, mỗi đoàn 4 toa. Thời gian khai thác 3-5 phút/chuyến, tương lai 2 phút/chuyến; tốc độ thiết kế tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác bình quân là 35 km/giờ.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA Trung Quốc. Gói thầu chính của dự án (thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp) do Công ty hữu hạn Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc thực hiện theo hình thức Tổng thầu EPC./.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành sớm hơn dự kiến VOV.VN - Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được vận hành thử nghiệm trong tháng 8/2018, sớm hơn so với dự kiến 1 tháng. Bộ trưởng GTVT: Khai thác đường sắt Cát Linh-Hà Đông từ tháng 12 VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đưa vào khai thác tháng 12 này. Bộ trưởng GTVT "chốt" tiến độ dự án Đường sắt Cát Linh VOV.VN -Bộ trưởng GTVT “chốt” tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông: tháng 10/2018 phải vận hành kỹ thuật, tháng 12 phải vận hành thương mại. Đường sắt Cát Linh-Hà Đông khi nào vận hành chính thức? VOV.VN -Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông sẽ vận hành thử vào 9/2018, thời gian chạy thử 3-6 tháng, sau đó căn cứ kết quả thử nghiệm để khai thác thương mại. Đùa quá dai với đường sắt Cát Linh - Hà Đông Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỡ hẹn đến lần thứ năm, không ít người cho rằng việc lỡ hẹn nhiều lần chẳng khác gì trò đùa, nhưng là trò đùa quá dai. Đã chạy thử tàu trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông, bao giờ chạy thật? VOV.VN -Tổng thầu EPC Trung Quốc cho rằng dự án Cát Linh – Hà Đông dù đã hoàn thành trên 95%, nhưng các hạng mục còn lại rất khó, mất nhiều thời gian hoàn thiện.