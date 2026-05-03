Sét đánh trúng bể chứa nhà máy đường ở Nghệ An, 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài

Sự cố sét đánh trên xảy ra tại Công ty Mía đường Sông Lam (địa bàn xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An) chiều 3/5. Theo lãnh đạo Công ty Mía đường Sông Lam, khoảng 17h cùng ngày, khu vực này xuất hiện sấm sét liên tục. Sét bất ngờ đánh trúng vào bể chứa mật mía, làm bể hư hỏng nghiêm trọng và khiến toàn bộ mật mía bên trong tràn ra khuôn viên nhà máy.

Sự cố khiến khoảng 2.000 tấn mật mía thất thoát, thiệt hại ước tính khoảng 7-8 tỷ đồng. Đây là tổn thất rất lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, trong bối cảnh nhà máy từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai vào năm trước.

Mật mía chảy khắp khuôn viên công ty sau khi sét đánh trúng kho chứa

Theo lãnh đạo UBND xã Nhân Hòa, sau khi sự cố xảy ra, Giám đốc Công ty Mía đường Sông Lam có báo cáo cho xã biết thông tin ban đầu về vụ việc và đang phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể thiệt hại để có phương án hỗ trợ, khắc phục hậu quả.

Được biết, chiều 3/5 không chỉ riêng xã Nhân Hòa, mà còn có nhiều địa phương miền núi Nghệ An cũng ghi nhận tình trạng mưa đá, sét và dông lốc, gây thiệt hại đáng kể về tài sản, hoa màu và cơ sở hạ tầng.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17h ngày 3/5, dông lốc, mưa đá tại một số tỉnh phía Bắc khiến 12 người bị thương, trong đó Thái Nguyên có 5 người và Tuyên Quang 7 người. Về tài sản, gần 950 ngôi nhà bị tốc mái, tập trung chủ yếu tại Phú Thọ (376 nhà), Thái Nguyên (331 nhà), Tuyên Quang (159 nhà), Lào Cai (55 nhà) và Điện Biên (53 nhà). Ngoài ra, các địa phương như Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Nội, Tuyên Quang ghi nhận gần 1.600ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Thiên tai cũng ảnh hưởng đến nhiều công trình công cộng khi 16 trường học bị tốc mái, 3 nhà văn hóa bị hư hỏng; 25 cột điện bị gãy, đổ tại Thái Nguyên và Tuyên Quang. Riêng Phú Thọ có 50m kè bị sạt lở.