Người đàn ông ở Quảng Ngãi bị sét đánh tử vong khi trú mưa ngoài đồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 28/4, Công an xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo ông Phạm Kỳ Thống (60 tuổi), trú thôn Liên Trì, xã Đông Sơn điều khiển xe gắn máy nhãn hiệu Honda, màu xanh, biển kiểm soát 76HM-0500 đi chở lúa tại khu vực đồng Rộc Đình, thôn Liên Trì. Trong lúc đang làm việc, gặp trời mưa dông, ông Thống vào trú dưới cây Gáo Vàng ngoài đồng ruộng thì không may bị sét đánh, tử vong tại chỗ.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đông Sơn đã đến hiện trường, tiến hành xác minh, làm việc với gia đình nạn nhân. Qua làm việc, gia đình không có yêu cầu khiếu nại. Sau đó, thi thể nạn nhân được đưa về gia đình mai táng theo phong tục địa phương.