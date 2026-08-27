Sét đánh tử vong một người đàn ông ở Hà Nội, bác tin 4 người thiệt mạng

Theo lãnh đạo xã Thường Tín, vào chiều 27/8, trên địa bàn thôn Thụy Ứng xảy ra vụ việc một người đàn ông bị sét đánh tử vong.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ một người đàn ông bị sét đánh tử vong xảy ra tại thôn Thụy Ứng, xã Thường Tín, TP Hà Nội.

Lãnh đạo xã Thường Tín cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân trong khu vực đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Thường Tín, sau khi sự việc xảy ra, người thân của nạn nhân có mặt tại hiện trường và khóc thương. Hình ảnh này khiến một số người chứng kiến hiểu nhầm, từ đó xuất hiện thông tin trên mạng xã hội cho rằng có 4 người bị sét đánh.

“Thông tin sét đánh 4 người tử vong là không chính xác. Vụ việc chỉ có một người đàn ông tử vong do bị sét đánh. 3 người còn lại là người thân của nạn nhân, khi phát hiện sự việc đã có mặt tại hiện trường. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ sự việc”, lãnh đạo xã Thường Tín cho biết.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ đang xuất hiện mưa dông. Theo cơ quan khí tượng, chiều 27/8, mây đối lưu phát triển tại nhiều khu vực của Hà Nội, có khả năng gây mưa rào, dông, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh các thông tin liên quan đến vụ việc.