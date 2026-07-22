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Hai cháu bé tử vong do sét đánh khi cùng mẹ đi làm nương

Thứ Tư, 22:30, 22/07/2026
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VOV.VN - Mưa dông kèm sét xảy ra chiều 22/7 tại xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đã làm 2 cháu nhỏ tử vong và 1 người bị thương.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, khoảng 18h ngày 22/7, trên địa bàn xã Mường Nhé xảy ra mưa dông kèm theo sét. 

Thời điểm xảy ra vụ việc, ba mẹ con đang trên đường đi làm nương trở về, cách nhà khoảng 100 mét thì bị sét đánh. Hậu quả khiến 2 cháu bé là V.T.N, sinh năm 2015 và V.T.L, sinh năm 2021 tử vong tại chỗ; người mẹ bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Mường Nhé đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mai táng theo phong tục địa phương. Cùng với đó, địa phương tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế ra đồng, lên nương hoặc di chuyển qua khu vực trống trải khi có mưa dông, sấm sét nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

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Chính quyền xã Mường Nhé đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, trong 12-24 giờ tới, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đêm 22/7 và ngày 23/7, tỉnh Điện Biên có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm 23 ngày 24/7, tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa lớn cục bộ có khả năng cao gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như: ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng.

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên tục xuất hiện mưa dông trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và sạt lở đất. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh, tuyệt đối không trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc tại các khu vực trống trải khi có dông sét để đảm bảo an toàn tính mạng.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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