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Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin chính thức vụ học sinh đánh cô giáo

Thứ Tư, 14:18, 21/10/2026
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VOV.VN - Trưa 21/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đánh giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng.

 

Theo báo cáo ban đầu của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, sáng 19/10/2026, trong giờ chữa bài kiểm tra, một nam học sinh lớp 12 đã có hành vi bạo lực đối với giáo viên chủ nhiệm. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã kịp thời can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an để giải quyết vụ việc.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định. Giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

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Nam sinh lao lên bục giảng, đánh vào đầu cô giáo trong giờ học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội (Ảnh: Cắt từ clip).

Ban Giám hiệu nhà trường đã trực tiếp thăm hỏi, động viên giáo viên; tổ chức họp Hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh nhằm ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học. Nhà trường cũng cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an. Gia đình học sinh phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã làm việc trực tiếp với nhà trường, thăm hỏi, động viên giáo viên và yêu cầu tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe, ổn định tâm lý.

Sở đồng thời yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh. Nhà trường cần thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh để nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, kịp thời xử lý các nguy cơ phát sinh bạo lực học đường.

Đối với học sinh và gia đình, nhà trường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong quản lý, giáo dục, nắm bắt diễn biến tâm lý và hỗ trợ kịp thời; đồng thời quan tâm ổn định tâm lý cho những học sinh chịu ảnh hưởng từ vụ việc. Với học sinh có hành vi bạo lực đối với giáo viên, Sở yêu cầu nhà trường phối hợp với gia đình và cơ quan công an xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định; triển khai các biện pháp tư vấn, hỗ trợ tâm lý phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nhà trường phối hợp với cơ quan công an trong quá trình giải quyết, bảo đảm tính giáo dục, sự nghiêm minh và an toàn trường học. 

Công an thành phố Hà Nội xác nhận cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh có hành vi hành hung giáo viên để phục vụ công tác điều tra, xác minh. 

Thu Hằng/VOV.VN
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