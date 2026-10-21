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Xác minh vụ học sinh đánh cô giáo trên bục giảng ở Hà Nội

Thứ Tư, 09:40, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết sẽ cùng đoàn công tác đến trường trong ngày 21/10 để nắm bắt tình hình, xác minh vụ việc học sinh bị phản ánh lao lên bục giảng đánh cô giáo.

 

Theo hình ảnh trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, khi cô giáo đang giảng bài trên bục giảng, một nam sinh bất ngờ lao lên từ phía sau, đánh vào đầu cô. Khi các học sinh trong lớp la ó và can ngăn, nam sinh dừng lại. Tuy nhiên, khi cô giáo di chuyển về phía bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục lao tới.

Thông tin ban đầu cho biết, sự việc được cho là xảy ra trong giờ học môn Toán tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Sóc Sơn, Hà Nội.

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Nam sinh lao lên bục giảng, đánh vào đầu cô giáo trong giờ học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội (Ảnh: Cắt từ clip).

Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết đã nắm được thông tin phản ánh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã làm việc với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Theo đại diện nhà trường, sức khỏe và tinh thần của cô giáo hiện đã ổn định, cô đang nghỉ ngơi tại nhà. Các nội dung liên quan đến vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và chờ kết luận chính thức.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết sẽ trực tiếp cùng đoàn công tác đến trường để nắm bắt tình hình, xác minh vụ việc. Sở dự kiến có văn bản thông tin về sự việc trong ngày 21/10.

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