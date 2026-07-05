English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh: Chưa thấy dấu hiệu bất thường với 15 điểm 10 môn Toán

Chủ Nhật, 18:14, 05/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết, qua rà soát, kiểm tra ban đầu chưa thấy dấu hiệu bất thường đối với kết quả môn Toán tại một phòng thi ở điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, nơi có 15/22 thí sinh đạt điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một phòng thi tại Hà Tĩnh có tới 16/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, cùng với 6 bài thi còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên, thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến trái chiều.

so gd Dt ha tinh chua thay dau hieu bat thuong voi 15 diem 10 mon toan hinh anh 1
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) chiều 5/7, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết, phòng thi được nhắc đến đặt tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Phòng có 24 thí sinh, trong đó 2 em được miễn thi do thuộc diện được miễn theo quy định, gồm một học sinh đạt giải khuyến khích (bằng danh dự) tại Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương và một học sinh thuộc đội dự tuyển Olympic Vật lý.

Trong số 22 thí sinh dự thi, chỉ có 3 em đến từ các trường ngoài Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, còn lại đều là học sinh của trường, chủ yếu thuộc các lớp Chuyên Toán 1, Chuyên Toán 2 và các lớp khối khoa học tự nhiên. Việc xếp phòng thi được thực hiện bằng phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Chính xác là phòng thi này có 15 thí sinh đạt điểm 10, 7 thí sinh còn lại đều đạt từ 9 đến 9,75 điểm môn Toán, chứ không phải 16 em như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Đây là kết quả phù hợp với chất lượng đào tạo của nhà trường và năng lực của học sinh. Qua rà soát, kiểm tra ban đầu chúng tôi chưa thấy có dấu hiệu bất thường nào", đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh thông tin.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, đây là phòng thi tập trung nhiều học sinh có năng lực học tập nổi trội, gồm 9 học sinh chuyên Toán, 4 học sinh chuyên Hóa, 5 học sinh chuyên Sinh cùng các học sinh chuyên Lý, Tin học và Tiếng Anh. Trong số 15 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, có 13 em từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia, gồm 11 em đạt giải cấp tỉnh và 2 em đạt giải cấp quốc gia.

so gd Dt ha tinh chua thay dau hieu bat thuong voi 15 diem 10 mon toan hinh anh 2
Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025 -2026 tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, kết quả điểm 10 môn Toán năm nay cần được nhìn trong bối cảnh chung của cả nước. Nếu năm 2025, cả nước có 513 bài thi đạt điểm 10 môn Toán thì năm 2026 con số này tăng lên hơn 4.208 bài, tức tăng hơn 8 lần.

Năm 2025 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên giáo viên và học sinh còn nhiều bỡ ngỡ. Đến năm nay, các nhà trường đã có thêm kinh nghiệm trong tổ chức dạy học, ôn tập; giáo viên và học sinh nắm rõ cấu trúc đề thi được giữ ổn định, đồng thời đề thi cũng được đánh giá phù hợp hơn với năng lực của thí sinh.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cũng khẳng định, mỗi phòng thi có nhiều mã đề khác nhau, bảo đảm mỗi thí sinh làm một đề riêng biệt nên rất khó xảy ra việc hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài. Kỳ thi được tổ chức theo đúng quy chế, có sự tham gia của giám thị, lực lượng giám sát và các đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của ngành giáo dục, bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan.

Trong 5 năm gần đây, Hà Tĩnh liên tục duy trì điểm bình quân Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

thi tot nghiep 2.jpg

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Muốn ngăn chặn tiêu cực, cần đổi mới cách tổ chức kỳ thi

VOV.VN - Nghi vấn về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang đang được xác minh một lần nữa đặt ra yêu cầu hoàn thiện công tác khảo thí. Theo TS Lê Viết Khuyến, để ngăn chặn tiêu cực từ gốc, ngành giáo dục cần đổi mới cách tổ chức kỳ thi theo hướng chuẩn hóa và giảm tối đa sự can thiệp của con người.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 tạo niềm tin cho tuyển sinh đại học
Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 tạo niềm tin cho tuyển sinh đại học

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 khép lại đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của giáo dục Việt Nam theo định hướng đánh giá năng lực. Không chỉ phản ánh đúng chất lượng dạy - học mà kết quả thi năm nay còn trở thành nguồn dữ liệu tin cậy cho các trường đại học xét, mở ra kỳ vọng về nền giáo dục chất lượng.

Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 tạo niềm tin cho tuyển sinh đại học

Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 tạo niềm tin cho tuyển sinh đại học

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 khép lại đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của giáo dục Việt Nam theo định hướng đánh giá năng lực. Không chỉ phản ánh đúng chất lượng dạy - học mà kết quả thi năm nay còn trở thành nguồn dữ liệu tin cậy cho các trường đại học xét, mở ra kỳ vọng về nền giáo dục chất lượng.

Nỗ lực giúp học sinh dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia
Nỗ lực giúp học sinh dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Tại tỉnh Gia Lai, các trường THPT đang tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm nay đạt kết quả cao nhất, đặc biệt là với học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng khó khăn.

Nỗ lực giúp học sinh dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia

Nỗ lực giúp học sinh dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Tại tỉnh Gia Lai, các trường THPT đang tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm nay đạt kết quả cao nhất, đặc biệt là với học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng khó khăn.

Chỉ khoảng 30% kết quả khảo sát ủng hộ việc thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử
Chỉ khoảng 30% kết quả khảo sát ủng hộ việc thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

VOV.VN - Kết quả khảo sát của Bộ GD-ĐT cho thấy khoảng 26 - 30% người khảo sát ủng hộ phương án lựa chọn 4+2. Tức thí sinh học chương trình THPT phải thi 6 môn, gồm thi bắt buộc 4 (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử) và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. 

Chỉ khoảng 30% kết quả khảo sát ủng hộ việc thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

Chỉ khoảng 30% kết quả khảo sát ủng hộ việc thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

VOV.VN - Kết quả khảo sát của Bộ GD-ĐT cho thấy khoảng 26 - 30% người khảo sát ủng hộ phương án lựa chọn 4+2. Tức thí sinh học chương trình THPT phải thi 6 môn, gồm thi bắt buộc 4 (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử) và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. 

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục