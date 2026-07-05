Sở GD&ĐT Hà Tĩnh: Chưa thấy dấu hiệu bất thường với 15 điểm 10 môn Toán

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một phòng thi tại Hà Tĩnh có tới 16/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, cùng với 6 bài thi còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên, thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến trái chiều.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) chiều 5/7, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết, phòng thi được nhắc đến đặt tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Phòng có 24 thí sinh, trong đó 2 em được miễn thi do thuộc diện được miễn theo quy định, gồm một học sinh đạt giải khuyến khích (bằng danh dự) tại Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương và một học sinh thuộc đội dự tuyển Olympic Vật lý.

Trong số 22 thí sinh dự thi, chỉ có 3 em đến từ các trường ngoài Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, còn lại đều là học sinh của trường, chủ yếu thuộc các lớp Chuyên Toán 1, Chuyên Toán 2 và các lớp khối khoa học tự nhiên. Việc xếp phòng thi được thực hiện bằng phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Chính xác là phòng thi này có 15 thí sinh đạt điểm 10, 7 thí sinh còn lại đều đạt từ 9 đến 9,75 điểm môn Toán, chứ không phải 16 em như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Đây là kết quả phù hợp với chất lượng đào tạo của nhà trường và năng lực của học sinh. Qua rà soát, kiểm tra ban đầu chúng tôi chưa thấy có dấu hiệu bất thường nào", đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh thông tin.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, đây là phòng thi tập trung nhiều học sinh có năng lực học tập nổi trội, gồm 9 học sinh chuyên Toán, 4 học sinh chuyên Hóa, 5 học sinh chuyên Sinh cùng các học sinh chuyên Lý, Tin học và Tiếng Anh. Trong số 15 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, có 13 em từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia, gồm 11 em đạt giải cấp tỉnh và 2 em đạt giải cấp quốc gia.

Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025 -2026 tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, kết quả điểm 10 môn Toán năm nay cần được nhìn trong bối cảnh chung của cả nước. Nếu năm 2025, cả nước có 513 bài thi đạt điểm 10 môn Toán thì năm 2026 con số này tăng lên hơn 4.208 bài, tức tăng hơn 8 lần.

Năm 2025 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên giáo viên và học sinh còn nhiều bỡ ngỡ. Đến năm nay, các nhà trường đã có thêm kinh nghiệm trong tổ chức dạy học, ôn tập; giáo viên và học sinh nắm rõ cấu trúc đề thi được giữ ổn định, đồng thời đề thi cũng được đánh giá phù hợp hơn với năng lực của thí sinh.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cũng khẳng định, mỗi phòng thi có nhiều mã đề khác nhau, bảo đảm mỗi thí sinh làm một đề riêng biệt nên rất khó xảy ra việc hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài. Kỳ thi được tổ chức theo đúng quy chế, có sự tham gia của giám thị, lực lượng giám sát và các đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của ngành giáo dục, bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan.

Trong 5 năm gần đây, Hà Tĩnh liên tục duy trì điểm bình quân Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.