Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có chiều hướng tăng trong năm 2023

Sáng 11/7, Uỷ ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trong tâm quý III năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 địa phương và trực tiếp tại đầu cầu Bộ GTVT.

Bộ trưởng GTVT, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: TNGT giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn còn ở mức cao. Nhiều vụ TNGT xảy ra có tính chất nghiêm trọng. Văn hóa giao thông chưa được hình thành rõ nét. Đặc biệt tại các trung tâm, đô thị lớn, việc bảo đảm TTATGT có nơi có lúc còn buông lỏng. Một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để, ùn tắc giao thông tại các thành phố, đô thị lớn còn nhiều khó khăn.

Báo cáo tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra gần 5.000 vụ TNGT, làm chết hơn 2.800 người, bị thương gần 3.500 người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 762 vụ (giảm 13,29%), giảm 484 người chết (giảm 14,45%), giảm 214 người bị thương (giảm 5,81%).

Có 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 8 địa phương giảm trên 40% số người chết là: Thái Nguyên, Đà Nẵng, Điện Biên, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Thừa Thiên - Huế, Hà Nội, Ninh Bình. Đặc biệt, Thái Nguyên, Đà Nẵng giảm trên 60% số người chết do TNGT. Số người chết do TNGT tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM cũng giảm sâu so với cùng kỳ cả về tỷ lệ phần trăm và số lượng tuyệt đối. Tuy nhiên, vẫn còn 17 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 7 tỉnh tăng trên 20% là: Lào Cai, Đồng Nai, Thanh Hóa, Sơn La, Tây Ninh, Lạng Sơn và Hà Tĩnh.

Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với 63 địa phương và trực tiếp tại đầu cầu Bộ GTVT

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, theo ông Khuất Việt Hùng, công tác bảo đảm TTATGT trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời. Tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố. Tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hoá lên phương tiện, khiến cho hàng hoá bị rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông chưa được xử lý triệt để.

Nêu rõ mục tiêu trong năm 2023 kéo giảm từ 5-10% số vụ TNGT và thương vong do TNGT so với năm 2022, ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh, trong quý III năm 2023, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay (6/6) trên Quốc lộ 34B qua địa phận tỉnh Cao Bằng khiến 3 người thương vong

Uỷ ban ATGT Quốc gia sẽ tổ chức đoàn kiểm tra của tại một số địa phương có tình hình TNGT diễn biến phức tạp, tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2023; Bộ GTVT tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về ATGT, đặc biệt là đảm bảo tiến độ và chất lượng Dự án Luật Đường bộ. Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh; Bộ Công an tăng cường hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24h, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề, các nhóm hành vi mà Bộ Công an đang chỉ đạo trong thời gian qua, như: công tác kiểm soát nồng độ cồn; kiểm soát xử lý triệt để các hành vi "cơi nới" thành thùng, xử lý xe quá khổ quá tải; xử lý trách nhiệm của người giao xe mô tô, ô tô cho người chưa đủ tuổi điều khiển...