Số vụ vi phạm nồng độ cồn tăng vọt trong cao điểm kiểm tra tại TP.HCM

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM, từ 16/11 – 15/12/2023, Công an TP đã thực hiện kiểm soát, phát hiện, xử lý 2.256 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 1.095 trường hợp (khoảng tăng 94%) so với cùng thời điểm năm 2022.

Sở dĩ, số người vi phạm tăng, do thời gian trên, Công an TP.HCM đã triển khai cao điểm kiểm tra về nồng độ cồn.

Cũng trong giai đoạn trên, toàn TP xảy ra 180 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 131 người, giảm 36 người chết, giảm 2 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, hiệu quả thấy rất rõ là số người chết so với cùng kỳ năm 2022 giảm sâu. Qua cao điểm, ý thức của người tham gia giao thông cũng đã được nâng lên rõ rệt; thời gian gần đây số vụ vi phạm về nồng độ cồn đã giảm.

Trước đó, trong phiên thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khóa X, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định, lực lượng công an TP sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo Phó Giám đốc Công an TP.HCM, việc kiểm tra nồng độ cồn có quy trình, không gây ùn tắc, không xáo trộn trật tự an toàn giao thông.