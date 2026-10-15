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Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu cắt tỉa hoa sữa tại những khu vực mùi quá nồng

Thứ Năm, 12:04, 15/10/2026
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VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã và các đơn vị về việc triển khai biện pháp trước mắt và lâu dài nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để kịp thời khắc phục tình trạng cây hoa sữa được trồng với mật độ dày tại một số tuyến phố, khu dân cư, gây mùi hương quá nồng trong mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; đồng thời bảo đảm cảnh quan đô thị, duy trì và phát huy giá trị đặc trưng của cây hoa sữa đối với Thủ đô, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp.

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Trước mắt, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các xã, phường, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát thực tế các tuyến phố, khu dân cư có trồng cây hoa sữa với mật độ dày, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những vị trí có nhiều phản ánh của người dân về mùi hương hoa sữa ảnh hưởng đến sinh hoạt, môi trường sống.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng, các đơn vị chỉ đạo các đơn vị quản lý, duy trì cây xanh thực hiện ngay các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm giảm thiểu mùi hương hoa sữa trong mùa hoa nở, trong đó nghiên cứu việc cắt tỉa hợp lý các chùm hoa tại những vị trí thực sự cần thiết và các biện pháp chăm sóc, duy trì phù hợp khác.

Việc thực hiện phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, không cắt tỉa quá mức làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, hình dáng và khả năng bảo đảm an toàn của cây; không sử dụng hóa chất hoặc áp dụng các biện pháp có nguy cơ ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe người dân và môi trường.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý ưu tiên xử lý các vị trí có mật độ cây hoa sữa tập trung cao, khoảng cách trồng không hợp lý, cây nằm sát nhà dân và các khu vực có phản ánh, kiến nghị của người dân. UBND xã, phường cần chủ động thông tin, giải thích để người dân hiểu, đồng thuận với các biện pháp xử lý; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Về giải pháp lâu dài, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị tổ chức khảo sát, thống kê đầy đủ hiện trạng cây hoa sữa trên các tuyến phố, đường giao thông, khu dân cư thuộc phạm vi quản lý; xác định cụ thể số lượng, vị trí, khoảng cách trồng, mật độ, tình trạng sinh trưởng, đặc điểm không gian xung quanh và mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu, Sở Xây dựng sẽ đề xuất phương án điều chỉnh mật độ cây hoa sữa theo từng tuyến phố, khu vực, bảo đảm khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm cảnh quan, không gian đô thị và nhu cầu của người dân.

Trong đó, Sở Xây dựng tập trung nghiên cứu phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa tại các vị trí có mật độ quá dày, ảnh hưởng đến môi trường sống đến những khu vực phù hợp; ưu tiên bố trí tại các khu vực có không gian rộng, bảo đảm khoảng cách với khu dân cư và điều kiện sinh trưởng của cây.

Việc đề xuất dịch chuyển phải xác định cụ thể số lượng, vị trí cây cần dịch chuyển, địa điểm tiếp nhận, điều kiện kỹ thuật, khả năng sống sau dịch chuyển và phương án chăm sóc, duy trì, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí nguồn lực và tài sản công.

Các đơn vị nghiên cứu, đề xuất trồng bổ sung, thay thế bằng các loài cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đặc điểm từng tuyến phố và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố; ưu tiên các loài cây tạo bóng mát, có giá trị cảnh quan, ít ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị đề xuất lộ trình triển khai theo thứ tự ưu tiên, trước hết đối với những tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa quá dày, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt của người dân; xác định cụ thể khối lượng thực hiện, dự kiến kinh phí, nguồn vốn, thời gian triển khai và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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