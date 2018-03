Sớm xác định trách nhiệm của các bên trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân

Trong buổi chiều ngày 18/3/2018, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông liên hoàn, làm chết 3 người và gây ùn tắc kéo dài hơn 30 km.

Trong đó có vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội biển kiẻm soát 29A-02307 với xe ô tô chở khách biển kiểm soát 29B-078.43 làm 4 cán bộ chiến sĩ trên xe cứu hoả và 2 người trên ô tô khách bị thương (trong đó có 1 chiến sĩ đã hy sinh vào sớm 19/3/2018 tại bệnh viện).

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Vụ việc xảy ra trong quá trình xe cứu hoả chạy ngược chiều giao thông trên đường cao tốc ra hiện trưởng cứu hộ vụ TNGT giữa 01 xe ô tô chở khách biển kiểm soát 29B-048.92 và xe ô tô tải biển kiểm soát 90C-053.05 tại km 203 trên đường cao tốc theo hướng từ Hà Nam về Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các vụ tai nạn trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Đánh giá cao những nỗ lực của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Công an Hà Nội và đơn vị quản lý đường cao tốc đã nỗ lực bảo vệ hiện trường, tổ chức giao thông để thực hiện các thủ tục điều tra, đồng thời điều tiết giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn khác.

Tuy nhiên, vụ việc đã gây ùn tắc giao thông kéo dài trong nhiều giờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông của mọi phương tiện trên tuyến đường quan trọng nhất kết nối Hà Nội với các địa phương phía Nam. Để kịp thời ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông và sự cố giao thông trên các tuyến cao tốc, đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia đề nghị:

1. Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương

- Khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan trong các vụ tai nạn giao thông nêu trên.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc hiện nay, nhất là các hành vi vi phạm như điều khiển xe quá tốc độ, ngược chiều giao thông, đi vào làn dừng khẩn cấp, lùi xe, dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên đường cao tốc.

- Tăng cường công tác tập huấn, diễn tập cứu hộ, cứu nạn tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa cho các lực lượng chức năng, đặc biệt là công tác chỉ huy, phối hợp và thực hành của các lực lượng liên quan trong quá trình thực hiện cứu hộ, cứu nạn các vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc, giúp nâng cao năng lực và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình cứu hộ, cứu nạn.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo:

- Đơn vị quản lý, khai thác tuyến đường cao tốc Pháp Vận – Cầu Giẽ cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu giám sát hoạt động phương tiện trên đường để phục vụ công tác điều tra của Công an; cung cấp đầy đủ, kịp thời dữ liệu camera cho lực lượng cảnh sát giao thông và các cơ quan báo chí, truyền hình về hành vi vi phạm quy định pháp luật về TTATGT trên đường cao tốc của nguời điều khiển phương tiện để xử lý vi phạm và phục vụ công tác tuyên truyền, cảnh báo.

- Các đơn vị quản lý, khai thác đường bộ nói chung và các tuyến cao tốc nói riêng, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình giao thông, đặc biệt là thông tin về tai nạn, sự cố, phương án điều tiết giao thông, hướng dẫn giao thông an toàn để tránh các điểm có sự cố…. đến đường dây nóng của cơ quan chứ năng và của các cơ quan báo chí để người dân nắm bắt kịp thời các sự cố và có phương án tham gia giao thông phù hợp.

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Sở GTVT tăng cường công tác khai thác dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình đối với xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để làm cơ sở xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định trên cao tốc; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát về việc thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm TTATGT của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến đường cao tốc.

- Các đơn vị chức năng của Bộ và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy tắc tham giao giao thông trên đường cao tốc, đặc biệt là quy tắc không điều khiển xe trên làn khẩn cấp, luôn giữ khoảng cách an toàn, nghiên cứu bổ sung quy tắc và biển báo theo thông lệ quốc tế (ví dụ: biển báo “Luôn đi làn phải” trên các tuyến cao tốc)./.

