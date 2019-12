Sơn La: 2 vụ tai nạn trong đêm do đường trơn trượt, 7 người bị thương

Cụ thể, khoảng 2 giờ sáng, tại Km 197 trên Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Hin Phá, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, xe khách mang biển kiểm soát 27B 001.09, lưu thông từ Hà Nội lên Điện Biên, trên xe có 41 người, bao gồm cả lái xe, phụ xe.

Khi đi đến địa phận trên, khi vào đường cua, không làm chủ tốc độ đã bất ngờ đâm xuống taluy âm, chiều sâu khoảng 5m, phía dưới là lòng suối cạn.

Tại hiện trường, chiếc xe bị lật ngang, đầu xe chúc xuống lòng suối cạn, đuôi xe nằm trên lề đường; 15 mét lan can cầu và hộ lan mềm bị hư hỏng. Vụ tai nạn khiến 7 người bị thương, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Nguyên nhân ban đầu xảy ra tai nạn được nhận định là do đường trơn trượt, mưa mù.

Cũng trong đêm qua, tại đỉnh dốc Chiềng Đi trên Quốc lộ 6, thuộc địa phận huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, một chiếc xe khách khi phanh xe trong lúc xuống dốc, do đường trơn trượt đã bị văng lết và va chạm nhẹ với xe đầu kéo đang lưu thông cùng chiều. Rất may mắn 2 xe chỉ bị hư hỏng nhẹ và không có thương vong về người.



Ngay khi các vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, hỗ trợ khắc phục sự cố và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Do không khí lạnh tăng cường, từ tối và đêm qua, nhiệt độ tại Sơn La giảm mạnh. Riêng quốc lộ 6, đoạn qua các huyện Vân Hồ và Mộc Châu, tỉnh Sơn La có mưa mù, đường ẩm ướt, trơn trượt. Vì vậy, các phương tiện khi lưu thông trên tuyến này cần chú ý quan sát, đi đúng phần đường và đảm bảo tốc độ, tránh các tình huống xấu có thể xảy ra./.