Từ ngày 1/3 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và xử lý 62 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã xử phạt gần 300 triệu đồng, tước 2 giấy phép lái xe ô tô, 60 giấy phép lái xe mô tô.

Sơn La thu hồi 62 giấy phép lái xe do vi phạm nồng độ cồn.

Việc kiểm tra nồng độ cồn được lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công an tỉnh Sơn La cũng quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như: rửa tay, đeo khẩu trang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc và làm việc với lái xe, người vi phạm và quần chúng nhân dân./.