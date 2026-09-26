Sửa chữa cầu Sông Lô chậm tiến độ, trụ T5 vẫn “mắc kẹt” giữa dòng nước

Sửa chữa 8 trụ cầu, nhiều hạng mục đang được triển khai

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, việc khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO) thực hiện hiện chưa đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, việc khắc phục sự cố hư hỏng cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng) hiện vẫn chậm tiến độ.

Cầu Sông Lô dài hơn 517m, bắc qua sông Lô tại khu vực xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Công trình do UDI​DECO xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 3/2015, với tổng nguồn lực đầu tư thời điểm đó khoảng 320 tỷ đồng.

Sau hơn 10 năm khai thác, một số trụ cầu được phát hiện hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người và phương tiện qua lại. Ngành chức năng sau đó đã tạm đình chỉ lưu thông các phương tiện lớn qua cầu.

Để bảo đảm việc đi lại trong thời gian chờ khắc phục sự cố, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh được huy động lắp đặt cầu phao dài hơn 200m phục vụ người dân và phương tiện.

Sau quá trình lựa chọn, UDI​DECO được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận thực hiện sửa chữa cầu bằng nguồn lực của doanh nghiệp. Công tác sửa chữa chính thức được triển khai từ tháng 3/2026. Về giải pháp kỹ thuật, nhà thầu chủ yếu thực hiện gia cường hệ móng đối với toàn bộ các trụ từ T1 đến T8. Tổng dự toán chi phí sửa chữa hơn 74,2 tỷ đồng và do UDI​DECO chi trả toàn bộ.

Theo ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, yêu cầu đặt ra là hoàn thành toàn bộ việc sửa chữa cầu Sông Lô trước mùa mưa lũ năm 2026.

Cầu Sông Lô đang được thi công sửa chữa.

Tại công trường trong các ngày 25 và 26/9, việc sửa chữa vẫn đang được triển khai. Theo Sở Xây dựng Phú Thọ, đơn vị này thường xuyên cử cán bộ trực tiếp giám sát công trình và hằng tuần báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện.

Phía UDI​DECO bố trí gần 50 cán bộ, công nhân thường trực tại công trường, cùng nhiều phương tiện, thiết bị gồm 4 máy xúc, 6 ô tô tự đổ, 2 máy ủi, 2 lu rung, 1 cẩu tự hành, 2 cẩu 25 tấn và 2 giàn khoan cọc nhồi.

Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành việc sửa chữa trụ T3 và T6. Tại các trụ T2, T7 và T8, các công việc như khoan, đổ bê tông cọc khoan nhồi, lắp đặt cốt ván, mở rộng bệ trụ và căng kéo cáp bệ trụ đang được triển khai. Đối với trụ T4, nhà thầu đang mở rộng bệ trụ ôm và khoan cấy cốt thép neo vào bệ trụ cũ.

Trụ T5 giữa lòng sông gặp nhiều khó khăn

Trụ T5 là hạng mục gặp nhiều khó khăn nhất do nằm giữa lòng sông, thường xuyên chịu tác động của dòng nước. Trong thời gian qua, mực nước sông Lô có những thời điểm dâng cao và diễn biến bất thường, khiến nhà thầu chưa thể triển khai các bước thi công cơ bản tại vị trí này.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đánh giá tiến độ sửa chữa cầu Sông Lô đang chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trụ T5 – nằm giữa lòng sông, liên tục chịu áp lực nước siết, đặc biệt thời gian qua lũ sông nhiều lúc bất thường, nên chưa thể tiến hành các bước thi công cơ bản.

Cơ quan này đã đề nghị UDI​DECO điều chỉnh kế hoạch tiến độ, đồng thời tập trung mọi giải pháp, huy động tối đa vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh thi công. Nhà thầu cũng được yêu cầu điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp với tình hình thực tế.

Đặc biệt, Sở Xây dựng yêu cầu tập trung cao độ vào việc sửa chữa các trụ T4 và T5, trong đó T5 nằm giữa lòng sông, nhằm hoàn thành các hạng mục này trước mùa mưa lũ năm nay. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết đến nay UDI​DECO vẫn chưa xây dựng lại tiến độ bảo đảm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo Sở Xây dựng, mực nước sông cao và diễn biến bất thường là một trong những nguyên nhân khiến công tác thi công gặp khó khăn. Nếu điều kiện khách quan thuận lợi, mực nước hạ thấp và bảo đảm các điều kiện an toàn, kỹ thuật, dự kiến việc sửa chữa có thể hoàn thành vào khoảng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2026. Sở Xây dựng cho biết nhà thầu UDI​DECO thường xuyên khẳng định đang nỗ lực để hoàn thành dự án.

Chưa có chế tài xử lý việc chậm tiến độ

Trước tình trạng tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu, Sở Xây dựng Phú Thọ tiếp tục đôn đốc UDI​DECO đẩy nhanh thi công, đặc biệt đối với các hạng mục tại trụ T4 và T5. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết hiện chưa có chế tài để xử lý việc chậm tiến độ sửa chữa cầu Sông Lô.

Cùng với việc sửa chữa, sự cố tại cầu Sông Lô cũng đã được cơ quan công an điều tra. Tháng 11/2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án với tội danh “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Việc sửa chữa cầu Sông Lô được triển khai bằng nguồn lực của UDI​DECO, với mục tiêu khắc phục hư hỏng, bảo đảm an toàn công trình và từng bước khôi phục việc lưu thông bình thường qua cầu. Trong thời gian cầu chính chưa được khắc phục hoàn toàn, cầu phao do Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh lắp đặt tiếp tục đóng vai trò bảo đảm nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân trong khu vực.

Theo kế hoạch được cơ quan chức năng thông tin, trong điều kiện mực nước thuận lợi và đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn thi công, các hạng mục sửa chữa còn lại có thể hoàn thành vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2026.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Sông Lô mới với số vốn ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng. Cây cầu mới dự kiến nằm cách cầu Sông Lô hiện nay 2,4km về phía hạ lưu, được thiết kế vĩnh cửu bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, dài 662m (phần cầu), rộng hơn 20 mét, bố trí 4 làn xe, tốc độ tối đa 80km/h. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.