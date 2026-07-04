Sức khỏe thiếu niên bỏng nặng trong vụ cháy ở Văn Phú hiện ra sao?

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương đầu giờ chiều 3/7, cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đã tới thăm, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường (Ảnh: CACC)

Tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, ông Đinh Hồng Phong đã thăm hỏi, động viên cháu N.T.T (13 tuổi), nạn nhân bị thương trong vụ cháy bị bỏng khoảng 60% cơ thể (tại các vùng đầu, mặt, tay, lưng), hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Đồng thời, trao hỗ trợ của thành phố, mức hỗ trợ là 6.500.000 đồng.

Hiện cháu T. đã được chuyển đến cấp cứu và điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Tiếp đó, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đã ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát của gia đình sau vụ hỏa hoạn, mong thân nhân người bị nạn nén đau thương, giữ gìn sức khỏe để lo hậu sự chu đáo cho các nạn nhân. Ông Đinh Hồng Phong đã trao kinh phí hỗ trợ của thành phố với số tiền là 32.500.000 đồng/nạn nhân, tổng số tiền là 65.000.000 đồng/2 nạn nhân tử vong.

Các mức hỗ trợ nêu trên được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong thăm hỏi nạn nhân vụ cháy

Trước đó, theo báo cáo nhanh của UBND phường Kiến Hưng, khoảng 13h30 phút ngày 3/7/2026 đã xảy ra vụ cháy tại nhà dân số 11, liền kề 9, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố và lực lượng Cấp cứu 115 thành phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 14h10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy khiến anh N.V.T (sinh năm 1990, quê quán xã Toàn Thắng, tỉnh Hưng Yên), là người được nhờ trông coi nhà và con trai là cháu N.T.D (11 tuổi) tử vong; cháu N.T.T (13 tuổi) bị thương được chuyển đến cấp cứu và điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ cháy, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 3271/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả. Theo công văn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố giao Sở Y tế, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần đối với gia đình các nạn nhân theo quy định; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TP đối với những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.