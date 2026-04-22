  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Suýt mất 5.000 USD vì làm quen qua mạng

Thứ Tư, 19:37, 22/04/2026
VOV.VN - Tin lời “bạn” người nước ngoài quen qua mạng hứa gửi quà kèm 50.000 USD, một phụ nữ ở Hà Tĩnh suýt mất 5.000 USD tiền phí vận chuyển.

Sáng 22/4, anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1984, trú TDP 2, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh), lái xe taxi, nhận chở bà H.T.V. (SN 1962, trú phường Hải Ninh) đến một ngân hàng trên địa bàn.

Bà H.T.V. được giải thích về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Trong quá trình di chuyển, anh Phước nhận thấy bà V. có biểu hiện bất thường khi liên tục trao đổi qua điện thoại về việc chuyển tiền. Từ kiến thức được lực lượng công an tuyên truyền trước đó, anh nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo nên đã chủ động đưa bà V. đến Công an phường Sông Trí trình báo.

Tại cơ quan công an, bà V. cho biết bị một đối tượng giả danh người nước ngoài làm quen qua mạng xã hội, tạo quan hệ tình cảm, thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh quà tặng giá trị lớn như trang sức, hàng hiệu và hứa gửi kèm 50.000 USD.

Đối tượng sau đó thông báo đang làm thủ tục đóng gói, vận chuyển quà về Việt Nam và yêu cầu bà V. chuyển trước 5.000 USD tiền “phí vận chuyển”. Thậm chí, chúng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để thúc giục chuyển tiền, đồng thời liên tục nhắn tin tình cảm nhằm tạo lòng tin.

Qua phân tích, giải thích của lực lượng công an, bà V. đã nhận ra thủ đoạn lừa đảo, kịp thời dừng việc chuyển tiền, tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Theo thiếu tá Hoàng Mạnh Tùng, Trưởng Công an phường Sông Trí, thủ đoạn này đã xuất hiện nhiều trên mạng xã hội; các đối tượng thường lợi dụng việc làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm để thao túng tâm lý nạn nhân, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Từ vụ việc trên, Công an phường Sông Trí khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng, đặc biệt là các trường hợp hứa hẹn gửi quà, tiền từ nước ngoài nhưng yêu cầu nộp phí trước để nhận hàng; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Bá Thăng/VOV.VN
Khởi tố đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng
VOV.VN - Lợi dụng mạng xã hội để rao bán phương tiện cơ giới giá rẻ, Phạm Thái Bình đã dùng thủ đoạn yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi cắt liên lạc, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của hàng trăm nạn nhân.

Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo qua mạng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên toàn quốc do Lê Thanh Vũ, Lương Công Hay cùng đồng bọn thực hiện.

Nhóm đối tượng người nước ngoài thuê biệt thự để lừa đảo qua mạng tại Hà Nội

VOV.VN - Qua điều tra, 7 đối tượng Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam với mục đích hoạt lừa đảo qua mạng dưới sự điều hành của 2 đối tượng Trung Quốc. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng là lôi kéo, lừa đảo công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc.

