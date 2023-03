Tái diễn cảnh hàng trăm lao động chen chúc nộp hồ sơ xin việc ở Bình Dương

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng bằng hình thức giúp xin việc

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Bình vừa tạm giữ 2 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xin việc làm vào ngành công an, an ninh hàng không, xuất khẩu lao động và xin chuyển công tác, xin đi du học nước ngoài...