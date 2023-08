Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô khách trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Phú Yên

Khoảng 2 giờ sáng nay (14/8), tại Km1243+300 Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô khách.

Hiện trường vụ tai nạn

Xe ô tô khách biển kiểm soát 77F-00031 do tài xế Từ Trung Nghĩa (43 tuổi), trú tại tỉnh Bình Định điểu khiển va chạm với ô tô khách biển kiếm soát 51B-25400 do tài xế Võ Văn Quốc (36 tuổi) trú tại Bình Định đang lưu hành cùng chiều. Sau đó, ô tô khách biển kiểm soát 51B-25400 tiếp tục va chạm với ô tô khách khách biển kiểm soát 77B-02220 do tài xế Trần Đình Hải (42 tuổi), trú tại tỉnh Bình Định điều khiển lưu hành cùng chiều, chạy phía trước.

Tại thời điểm xảy tai nạn, mỗi ô tô khách chở trên 30 người. Không có thương vong về người, một số hành khách hoảng loạn đã đập kính xe để thoát ra ngoài. Cả 3 phương tiện bị hư hỏng nặng, nằm giữa đường gây cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã có mặt để hỗ trợ đưa hành khách sang xe khác tiếp tục hành trình. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, 3 xe ô tô khách được di chuyển khỏi hiện trường, giao thông thông suốt trở lại.