Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, 5 người bị thương

Thứ Sáu, 09:54, 17/04/2026
VOV.VN- Rạng sáng nay (17/4), vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn Km189+950 (hướng Lào Cai đi Nội Bài), khiến 5 người bị thương, giao thông qua khu vực này ùn tắc cục bộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 2h sáng nay, thời tiết có mưa rào, xe khách BKS 25F-002.xx lưu thông theo hướng Lào Cai – Nội Bài khi đến Km189+950 bất ngờ mất lái, lật ngang đường. Cú lật của xe khách cũng dẫn đến va chạm với xe bán tải BKS 24A-275.xx lưu thông theo chiều ngược lại (Nội Bài – Lào Cai).

Hậu quả vụ việc khiến 5 người bị thương và được đưa tới cơ sở y tế để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Cùng thời điểm, tại khu vực Km190+200, tiếp tục xảy ra va chạm giữa xe khách BKS 25E-002.xx và xe khách BKS 29H-952.86, đều di chuyển theo hướng Lào Cai – Nội Bài.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo cơ quan chức năng, mặt đường tại khu vực xảy ra tai nạn được ghi nhận trong tình trạng bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Tuy nhiên, do mưa lớn và nhiều phương tiện gặp nạn cùng thời điểm, giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ trong một thời gian. Tại hiện trường, ngoài 5 người bị thương, một số hạng mục an toàn giao thông như tôn sóng bị hư hỏng, nhiều phương tiện bị móp méo sau va chạm. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, khắc phục hậu quả. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng CSGT trên tuyến tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thừa Xuân/VOV Tây Bắc
Tin liên quan

Tông vào lan can bên đường, xe khách bị lật ở Quảng Ngãi
Tông vào lan can bên đường, xe khách bị lật ở Quảng Ngãi

Vụ lật xe khách xảy ra ở Quảng Ngãi khi chiếc xe khách tông vào lan can bên đường rồi lao xuống rãnh thoát nước, rất may 9 hành khách và tài xế trên xe đều an toàn.

Tông vào lan can bên đường, xe khách bị lật ở Quảng Ngãi

Tông vào lan can bên đường, xe khách bị lật ở Quảng Ngãi

Vụ lật xe khách xảy ra ở Quảng Ngãi khi chiếc xe khách tông vào lan can bên đường rồi lao xuống rãnh thoát nước, rất may 9 hành khách và tài xế trên xe đều an toàn.

Xe khách lật ngang trên Quốc lộ 14 đoạn qua Đồng Nai, một thanh niên tử vong
Xe khách lật ngang trên Quốc lộ 14 đoạn qua Đồng Nai, một thanh niên tử vong

VOV.VN - Đang lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) trong cơn mưa lớn, chiếc xe khách bất ngờ mất lái, lật nhào tại đoạn đường cong khiến thanh niên 20 tuổi tử vong tại chỗ, 2 người khác trọng thương.

Xe khách lật ngang trên Quốc lộ 14 đoạn qua Đồng Nai, một thanh niên tử vong

Xe khách lật ngang trên Quốc lộ 14 đoạn qua Đồng Nai, một thanh niên tử vong

VOV.VN - Đang lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) trong cơn mưa lớn, chiếc xe khách bất ngờ mất lái, lật nhào tại đoạn đường cong khiến thanh niên 20 tuổi tử vong tại chỗ, 2 người khác trọng thương.

Lật xe khách ở Sơn La khiến 3 người tử vong
Lật xe khách ở Sơn La khiến 3 người tử vong

VOV.VN - Rạng sáng nay (17/1), tại Km225+148, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Lật xe khách ở Sơn La khiến 3 người tử vong

Lật xe khách ở Sơn La khiến 3 người tử vong

VOV.VN - Rạng sáng nay (17/1), tại Km225+148, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

