Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, 5 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 2h sáng nay, thời tiết có mưa rào, xe khách BKS 25F-002.xx lưu thông theo hướng Lào Cai – Nội Bài khi đến Km189+950 bất ngờ mất lái, lật ngang đường. Cú lật của xe khách cũng dẫn đến va chạm với xe bán tải BKS 24A-275.xx lưu thông theo chiều ngược lại (Nội Bài – Lào Cai).

Hậu quả vụ việc khiến 5 người bị thương và được đưa tới cơ sở y tế để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Cùng thời điểm, tại khu vực Km190+200, tiếp tục xảy ra va chạm giữa xe khách BKS 25E-002.xx và xe khách BKS 29H-952.86, đều di chuyển theo hướng Lào Cai – Nội Bài.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo cơ quan chức năng, mặt đường tại khu vực xảy ra tai nạn được ghi nhận trong tình trạng bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Tuy nhiên, do mưa lớn và nhiều phương tiện gặp nạn cùng thời điểm, giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ trong một thời gian. Tại hiện trường, ngoài 5 người bị thương, một số hạng mục an toàn giao thông như tôn sóng bị hư hỏng, nhiều phương tiện bị móp méo sau va chạm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, khắc phục hậu quả. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng CSGT trên tuyến tiếp tục điều tra, làm rõ.