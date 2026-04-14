Tông vào lan can bên đường, xe khách bị lật ở Quảng Ngãi

Đến hơn 20 giờ ngày 14/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp Công an xã Đăk Tô xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn 1, xã Đăk Tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, xe khách 47H-048... lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ Đắk Lắk đi Đà Nẵng. Khi đến đoạn qua thôn 1, xã Đăk Tô, xe khách phương tiện tông vào lan can bên đường.

Chiếc xe khách bị lật nghiêng

Sau cú va chạm, xe lao xuống rãnh thoát nước trước cổng UBND xã Diên Bình cũ rồi lật nghiêng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 9 hành khách. Rất may tất cả đều an toàn. Sau đó, nhà xe đã điều xe khác đến đón khách tiếp tục hành trình.

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Tô, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên địa bàn có mưa lớn, mặt đường trơn trượt, có thể là nguyên nhân khiến xe bị mất lái.