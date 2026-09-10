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Tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 đoan qua Mai Châu (Phú Thọ) khiến 2 người chết

Thứ Năm, 09:44, 10/09/2026
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VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, giữa xe khách và xe máy khiến 2 người tử vong. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, khiến 2 người tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh: Hạt Quản lý đường bộ số 4 Mai Châu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h40 ngày 9/9/2026, tại Km 121+920 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ va chạm giữa một xe ô tô khách và một xe mô tô.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe mô tô mang biển kiểm soát 23AB-016.41 lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội. Trong khi đó, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 26-000.88 di chuyển theo hướng Hà Nội - Sơn La.

Khi đến khu vực Km 121+920, xe khách được cho là vượt xe và lấn sang làn đường ngược chiều, sau đó xảy ra va chạm với xe mô tô 23AB-016.41 đang lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Các nạn nhân được xác định là cháu H.V.V., trú tại xã Mai Châu và cháu L.Q.N., trú tại xã Tân Mai. Sau vụ tai nạn, hai phương tiện liên quan bị hư hỏng. Theo thông tin ghi nhận tại hiện trường, kết cấu và tài sản đường bộ tại khu vực xảy ra vụ việc không bị hư hỏng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường khô và hệ thống báo hiệu an toàn giao thông được bố trí đầy đủ. Giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn phải di chuyển trên một làn đường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hạt Quản lý đường bộ số 4 Mai Châu đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và chính quyền địa phương tổ chức xử lý hiện trường, phân luồng và bảo đảm giao thông.

Nguyên nhân chính thức cùng các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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