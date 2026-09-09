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Xe đầu kéo đâm xe 16 chỗ ở Lương Sơn (Phú Thọ) khiến 2 người tử vong

Thứ Tư, 21:42, 09/09/2026
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VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông ở Phú Thọ giữa xe đầu kéo và ô tô khách 16 chỗ khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương. Tài xế xe đầu kéo bị tạm giữ.

Chiều 9/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo và xe khách 16 chỗ trên Quốc lộ 6, khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương.

xe dau keo dam xe 16 cho o luong son phu tho khien 2 nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h57 cùng ngày tại Km51+400 Quốc lộ 6, thuộc tổ dân phố Lâm Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 28H-006.34, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 29R-533.88, do ông Nguyễn Hải Linh (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội.

Khi đến khu vực trên, xe đầu kéo xảy ra va chạm với ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 29E-083.88, do ông Hoàng Văn Việt (SN 1980, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Trên xe khách thời điểm xảy ra tai nạn có 6 người. Vụ va chạm khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 4 người bị thương. Ô tô khách bị hư hỏng phần bên trái.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Lương Sơn triển khai các biện pháp xử lý.

xe dau keo dam xe 16 cho o luong son phu tho khien 2 nguoi tu vong hinh anh 2
Lái xe Nguyễn Hải Linh làm việc tại cơ quan công an.

Các lực lượng chức năng đã tổ chức cứu chữa người bị thương, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật.

Tạm giữ tài xế xe đầu kéo

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ được xác định do ông Nguyễn Hải Linh điều khiển xe không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, dẫn đến xảy ra tai nạn.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vị trí xảy ra vụ tai nạn không phải là điểm đen hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ ông Nguyễn Hải Linh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh việc chấp hành các quy định về nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xác minh các tình tiết liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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