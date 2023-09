Tai nạn trên đường Hồ Chí Minh khiến 2 vợ chồng tử vong

Một người tử vong vì tai nạn lao động ở công trình Dự án khu tái định cư tại Phú Yên

VOV.VN - Khoảng 9h30 phút ngày 8/9, tại công trình Dự án khu tái định cư An Định, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã xảy ra một vụ tai nạn lao động, làm một người tử vong.