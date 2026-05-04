Tài xế giao hàng bị phụ huynh tát tại trường mầm non ở Bắc Ninh

Ngày 4/5, mạng xã hội lan truyền vụ xô xát xảy ra tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Hiệp Hòa xác nhận và cho biết sự việc đã được hai bên hòa giải.

Theo vị lãnh đạo, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền đã làm việc với hiệu trưởng nhà trường. Tài xế ô tô trong vụ việc là người điều khiển xe chở thực phẩm cho trường, còn người đàn ông tát tài xế là phụ huynh. Sáng nay, hai bên mâu thuẫn trong việc dừng đỗ xe nên xảy ra va chạm.

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra tại một trường mầm non trên địa bàn. Một tài xế giao thực phẩm cho bếp ăn của nhà trường nhờ người đàn ông đi xe máy di chuyển phương tiện để ô tô tiến sát khu nhà chính.

Tuy nhiên, tài xế xe máy lại thách thức, văng tục sau đó tát vào mặt lái xe ô tô. Dù có nhiều người can ngăn, hành vi của tài xế xe máy vẫn không ngừng, tiếp tục thách thức nạn nhân “muốn gọi ai thì gọi”,…