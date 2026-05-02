中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh khởi tố 32 bị can trong đường dây giả bệnh án

Thứ Bảy, 19:58, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đấu tranh triệt phá đường dây “giả mạo trong công tác” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

bac ninh khoi to 32 bi can trong duong day gia benh an hinh anh 1
Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố các bị can phạm tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"

Cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 9/2025, lợi dụng quy định của pháp luật về việc cho phép người bị kết án phạt tù được tạm hoãn chấp hành án khi mắc bệnh nặng, hiểm nghèo, một số đối tượng bị kết án phạt tù thông qua các đối tượng trung gian, trong đó có cả cán bộ cơ quan nhà nước để móc nối với Hoàng Văn Huấn (sinh năm 1967), Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội nhằm làm giả bệnh án lao phổi nặng độ 4, kháng đa thuốc để hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. Mỗi hồ sơ bệnh án làm giả, các đối tượng phải chi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Để thực hiện hành vi, Huấn đã chỉ đạo Lã Đức Mạnh (sinh năm 1995) là điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Hà Nội liên hệ, tiếp nhận các trường hợp có nhu cầu làm bệnh án giả.

Tại đây, mặc dù một số đối tượng không bị bệnh và không điều trị tại Bệnh viện nhưng Huấn vẫn chỉ đạo kỹ thuật viên làm giả kết quả xét nghiệm, đồng thời chỉ đạo Đặng Việt Phong (sinh năm 1994) - bác sĩ Khoa cấp cứu và Mạnh lập khống hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc của điều dưỡng trong hồ sơ điều trị cho các đối tượng.

bac ninh khoi to 32 bi can trong duong day gia benh an hinh anh 2
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khám xét nơi làm việc của Hoàng Văn Huấn (áo kẻ)

Sau đó, Huấn cấp cho các đối tượng các tài liệu như: Bản kết luận bệnh tật hoặc bệnh án (bản photo sao y) để làm thủ tục xin hoãn chấp hành án tại tòa án hoặc cơ quan thi hành án (nhằm được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù trong thời gian từ 6 - 12 tháng). Khi hết thời hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục hoãn chấp hành án, các đối tượng tiếp tục làm lại hồ sơ giả với thủ đoạn tương tự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan; kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ án chủ động đến trình báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án giả bệnh án
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố kế toán trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Ninh
Khởi tố kế toán trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2024 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam (xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh.

Khởi tố kế toán trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Ninh

Khởi tố kế toán trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2024 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam (xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh.

Truy tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh
Truy tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.

Truy tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh

Truy tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.

Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh
Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với Dương Quang Thắng (sinh năm 1989 ở thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh

Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với Dương Quang Thắng (sinh năm 1989 ở thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật