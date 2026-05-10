中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tài xế không bằng lái chở 20 người bị phạt 19 triệu đồng

Chủ Nhật, 14:36, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tài xế H. (28 tuổi, quê Bắc Ninh) bị phạt 19 triệu đồng vì không có giấy phép lái xe nhưng vẫn chở 20 người trên xe khách đi thiện nguyện ở Lào Cai.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng CSGT đơn vị này đã ra quyết định xử phạt anh N.V.H. (28 tuổi, trú tại xã Yên Phong) vì điều khiển ô tô chở khách khi không có giấy phép lái xe theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, tài xế bị phạt 19 triệu đồng. Chủ xe khách mang biển kiểm soát 99E-013.xx cũng bị xử phạt 29 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Ngoài ra, chiếc xe bị tạm giữ 10 ngày làm việc để phục vụ công tác xử lý.

tai xe khong bang lai cho 20 nguoi bi phat 19 trieu dong hinh anh 1
Tài xế chở đoàn thiện nguyện liên tỉnh không có giấy phép lái xe theo quy định. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Trước đó, khoảng 15h ngày 9/5, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 5, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, làm nhiệm vụ tại Km240+800 quốc lộ 37, đoạn qua xã Thác Bà, phát hiện xe khách biển số 99E-013.xx chạy theo hướng vào địa bàn tỉnh.

Thời điểm kiểm tra, trên xe có khoảng 20 người trong đoàn thiện nguyện di chuyển từ Bắc Ninh lên Lào Cai. Qua kiểm tra giấy tờ, lực lượng chức năng xác định tài xế H. không có giấy phép lái xe theo quy định.

Sau khi lập biên bản vi phạm, tổ công tác đã phối hợp hỗ trợ liên hệ phương tiện khác để đoàn thiện nguyện tiếp tục hành trình, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng tới kế hoạch đã đề ra.

Việc xử lý được thực hiện đúng quy định pháp luật nhưng vẫn tạo điều kiện hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân trước khi thực hiện các chuyến đi đường dài, đặc biệt là các hành trình liên tỉnh bằng xe khách, cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của phương tiện và người điều khiển; tuyệt đối không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Mỗi hành trình an toàn sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Viên Minh/VTC News
Tag: tài xế không bằng lái thiện nguyện lào cai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phạt 54 triệu đồng với tài xế không có bằng lái còn đi ngược chiều cao tốc
Phạt 54 triệu đồng với tài xế không có bằng lái còn đi ngược chiều cao tốc

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai xử lý với tài xế xe 29 chỗ không có bằng lái còn đi ngược chiều cao tốc

Phạt 54 triệu đồng với tài xế không có bằng lái còn đi ngược chiều cao tốc

Phạt 54 triệu đồng với tài xế không có bằng lái còn đi ngược chiều cao tốc

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai xử lý với tài xế xe 29 chỗ không có bằng lái còn đi ngược chiều cao tốc

Phục hồi điểm bằng lái sau 1 năm không vi phạm, tài xế đáp ứng được không?
Phục hồi điểm bằng lái sau 1 năm không vi phạm, tài xế đáp ứng được không?

Với mức quy định không vi phạm trong thời gian 12 tháng, bao nhiêu tài xế có khả năng được phục hồi điểm?

Phục hồi điểm bằng lái sau 1 năm không vi phạm, tài xế đáp ứng được không?

Phục hồi điểm bằng lái sau 1 năm không vi phạm, tài xế đáp ứng được không?

Với mức quy định không vi phạm trong thời gian 12 tháng, bao nhiêu tài xế có khả năng được phục hồi điểm?

Phục hồi điểm bằng lái sau 1 năm không vi phạm, tài xế đáp ứng được không?
Phục hồi điểm bằng lái sau 1 năm không vi phạm, tài xế đáp ứng được không?

VOV.VN - Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được lấy ý kiến quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm và chỉ phục hồi điểm GPLX đối với trường hợp lái xe không có bất cứ vi phạm nào trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất.

Phục hồi điểm bằng lái sau 1 năm không vi phạm, tài xế đáp ứng được không?

Phục hồi điểm bằng lái sau 1 năm không vi phạm, tài xế đáp ứng được không?

VOV.VN - Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được lấy ý kiến quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm và chỉ phục hồi điểm GPLX đối với trường hợp lái xe không có bất cứ vi phạm nào trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục