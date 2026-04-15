Tài xế Mercedes đâm xe liên hoàn trong khu đô thị ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn

Liên quan đến vụ ô tô Mercedes-Benz va chạm liên hoàn với xe máy trong khu đô thị trên địa bàn Hà Nội, tối 14/4, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, tài xế điều khiển phương tiện đã được kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Hiện trường vụ va chạm liên hoàn trong khu đô thị. Ảnh FB.

Cụ thể, người điều khiển ô tô mang BKS 30K-366.xx được xác định là ông L.T.K. (trú tại Hà Nội), có nồng độ cồn ở mức 0,212 mg/lít khí thở. Trước đó, có thông tin người điều khiển xe ô tô là nữ.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 cùng ngày tại khu đô thị thuộc phường Vĩnh Tuy.

Thời điểm trên, tài xế L.T.K. điều khiển ô tô di chuyển trong đường nội khu thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 29AN-021.xx do anh N.V.M. điều khiển, đi cùng chiều.

Chiếc xe Mercedes-Benz bị hư hỏng sau khi đâm va nhiều xe máy trong khu đô thị. Ảnh FB.

Sau cú va chạm đầu tiên, chiếc ô tô tiếp tục lao về phía trước, tông trực diện vào vòng xuyến, rồi đâm vào một xe máy khác mang BKS 29D2-333.xx do anh N.T.H. điều khiển, phía sau chở vợ là chị T.T.V.A.

Vụ tai nạn khiến chị V.A. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Hai nạn nhân còn lại là anh H. và anh M. bị thương nhẹ.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định.