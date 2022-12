Tài xế mệt mỏi vì các trung tâm đăng kiểm quá tải

Để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm xe cho người dân, các đơn vị tại thành phố đang tăng cường nhân lực trong công tác kiểm định, bố trí làm thêm giờ, kể cả thứ Bảy và Chủ Nhật.

Di chuyển hơn 20 cây số và xếp hàng từ sáng sớm, nhưng đến giữa chiều, anh Nguyễn Xuân Thạch, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM vẫn phải tiếp tục chờ đợi để đến lượt đăng kiểm xe của mình. Cũng giống như anh Thạch, rất đông người dân khác đang phải vất vả chờ đợi khi những ngày qua, các trạm đăng kiểm tại TP.HCM thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Một loạt trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM phải đóng cửa để thanh tra, cùng với đó, nhiều đơn vị hạn chế nhận xe đến kiểm định khiến số lượng xe cần đăng kiểm cộng dồn lại gây ra tình trạng ách tắc. Quy trình hoạt động tại các trung tâm được siết chặt hơn trước dẫn đến thời gian kiểm định cũng kéo dài hơn.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03S, TP.Thủ Đức trung bình trước đây mỗi ngày đăng kiểm cho khoảng 120 xe ô tô các loại, tuy nhiên những ngày gần đây, đơn vị phải phục vụ trung bình 200 xe

Anh Nguyễn Xuân Thạch – Huyện Nhà Bè chia sẻ: “Do lượng xe các trung tâm khác đóng cửa nên dồn về những Trung tâm đang hoạt động dẫn đến quá tải chúng tôi phải xếp hành chờ rất mệt mỏi. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm có hướng xừ lý khôi phục lại mấy trạm kia để dân bớt đi xa và chờ đợi lâu như thế này”.

Cũng như anh Thạch, anh Dũng – Quận Bình Thạnh phải dậy sớm đi từ lúc 3 giờ sáng cho biết: “Ngày hôm trước tôi tới thì không lấy được số nên tôi phải quay về, hôm nay, tôi đi từ lúc 3 giờ sáng tới bây giờ vẫn chưa tới lượt chờ đợi mệt mỏi quá chừng luôn”.

Lượng xe quá lớn nên dù hoạt động hết công suất vẫn không đủ đáp ứng

Để khắc phục tình trạng này, hiện các trạm đăng kiểm đều tăng cường nhân sự, tăng ca, thực hiện đăng kiểm cho người dân đến gần 20 giờ tối, làm thêm cả thứ Bảy và Chủ Nhật theo chỉ đạo mới nhất của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Đông – Giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-03S cho biết: “Phía đơn vị đã giải quyết làm thêm giờ, trung bình với hơn 200 xe thời gian làm việc từ 7-8 giờ. Với tình hình như thế này thì đơn vị sẽ phải làm việc thêm cả ngày thứ Bảy và chủ nhật tùy theo lượng phương tiện đến nhiều hay ít”.

Để tránh ùn ứ, cũng như tiết kiệm thời gian công sức của người dân, nhiều đơn vị đã phát phiếu hẹn theo khung giờ để người dân chủ động đến đăng kiểm.

Đồng thời, Sở GTVT TP.HCM công bố danh sách các đơn vị đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn thành phố để người dân tiện tra cứu và lựa chọn đơn vị đăng kiểm phù hợp với lộ trình.

Thành phố cũng đề xuất các trung tâm đăng kiểm ở địa phương lân cận hỗ trợ nhằm giảm áp lực cho các trung tâm của tại TP.HCM.

Ông Bùi Hòa An – Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết: “Chúng tôi sẽ có đề nghị với Cục đăng kiểm giúp chỉ đạo đăng kiểm của các tỉnh giáp ranh hỗ trợ cho TP để giải quyết lượng xe tăng rất cao những ngày gần đây, song song với đó, cũng giải quyết câu chuyện kẹt xe ở trước các trạm đăng kiểm. Cùng với Công an TP, Công an các quận huyện và các phường xã ở nơi trạm đăng kiểm có để giải tỏa bớt, tiếp theo, chúng tôi sử dụng các công cụ số hóa để thông báo cho các khách hàng xếp hàng, chúng tôi hy vọng rằng, câu chuyện này sẽ được giài quyết trong vài ngày tới”.

Rất đông người dân khác đang phải vất vả chờ đợi khi những ngày qua, các trạm đăng kiểm tại TP.HCM thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải

TP.HCM có khoảng 850.000 trong tổng số gần 5 triệu ô tô của cả nước, với 17 Trung tâm đăng kiểm hiện nay. Sở GTVT TP đang thống kê lưu lượng xe hàng ngày cũng như nhu cầu cần đăng kiểm để có giải pháp điều phối hạn chú ùn ứ cục bộ.

Sở GTVT TP.HCM vừa có công văn gửi các Trung tâm đăng kiểm trên đị bàn TP và Thanh tra sở về việc đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu kiểm định xe của người dân. TP.HCM là địa phương có số lượng xe rất lớn nhu cầu đăng kiểm cao và công tác đăng kiểm là một trong những công cụ quản lý xe để góp phần bảo đảm an toàn giao thông./.