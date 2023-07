Tài xế ô tô tử vong sau va chạm với xe tải

Khoảng 10h15 phút, ông Nguyễn Thời (47 tuổi), trú thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển ô tô 37S-9210 lưu thông trên đường Lê Duẩn, thị xã An Nhơn (Quốc lộ 1A cũ) theo hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn thuộc phường Đập Đá thì lái xe bị mất lái tông vào cọc tiêu bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Ô tô này không dừng lại mà tiếp tục lao qua phần đường đối diện rồi tông vào đầu xe tải BKS 77C-106.40 do ông Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi) ở đường Nguyễn Bèo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe tải lúc này chở theo Nguyễn Văn Lợi (25 tuổi) và Phạm Ngọc Tấn (51 tuổi), cùng trú phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Sau cú va chạm, xe ô tô bị hư hỏng nặng, tài xế xe ô tô Nguyễn Thời tử vong tại chỗ, xe tải bị hỏng phần đầu xe. Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đang điều tra vụ tai nạn.