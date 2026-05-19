中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tài xế ô tô xin giảm nhẹ hình phạt cho người phụ nữ chửi bới, hành hung mình

Thứ Ba, 08:47, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nam tài xế ô tô thừa nhận bản thân lùi xe dẫn đến va chạm và mong cơ quan công an có hình thức xử lý nhẹ nhất với người phụ nữ chửi bới, hành hung mình.

Ngày 18/5, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) mời 2 người liên quan trong clip người phụ nữ chửi bới thậm tệ, tát liên tiếp tài xế ô tô đến làm việc.

Danh tính người phụ nữ là N.T.H. (SN 1987, trú tại phường Yên Hoà). Người đàn ông tên là T.V.H (SN 1974, trú tại phường Yên Hoà).

Theo nam tài xế ô tô, nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc ông lùi xe nên mới dẫn đến va chạm rồi phát sinh mâu thuẫn. Vì vậy, ông mong lực lượng công an có hình thức xử lý nhẹ nhất với nữ tài xế xe máy.

Tuy nhiên, đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết, hành vi của chị H. vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Vị này khẳng định, việc xử lý nghiêm là cần thiết để tránh tái diễn những vụ việc tương tự trong xã hội.

tai xe o to xin giam nhe hinh phat cho nguoi phu nu chui boi, hanh hung minh hinh anh 1
Người phụ nữ chửi bới thậm tệ, lao vào hành hung nam tài xế sau va chạm giao thông. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông. Vụ việc được xác định xảy ra trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Theo hình ảnh từ clip, người phụ nữ đi xe máy Honda SH chở theo trẻ nhỏ liên tục chửi bới, hung hãn đánh vào mặt và tay nam tài xế ô tô. Trong khi đó, nam tài xế lớn tuổi liên tục xin lỗi và giải thích bản thân không cố tình lái ô tô va chạm với xe máy của người phụ nữ.

Còn người phụ nữ bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh, tiếp tục lao vào đánh người đàn ông lớn tuổi, đá vào cửa xe kèm theo những tiếng quát tháo, chửi bới. Sau một hồi to tiếng, người phụ nữ lên xe rời đi.

 

Minh Tuệ/VTC News
Tag: va chạm giao thông hành hung clip mạng xã hội văn hóa giao thông ứng xử nơi công cộng chửi bới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Clip: Tài xế ngang ngược chặn đầu ô tô "kiếm chuyện" chửi bới
Clip: Tài xế ngang ngược chặn đầu ô tô "kiếm chuyện" chửi bới

VOV.VN - Cho rằng mình đi đúng, tài xế ô tô biển kiểm soát 11A – 064.93 chặn đầu xe khác, "kiếm chuyện" chửi bới tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Clip: Tài xế ngang ngược chặn đầu ô tô "kiếm chuyện" chửi bới

Clip: Tài xế ngang ngược chặn đầu ô tô "kiếm chuyện" chửi bới

VOV.VN - Cho rằng mình đi đúng, tài xế ô tô biển kiểm soát 11A – 064.93 chặn đầu xe khác, "kiếm chuyện" chửi bới tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Phóng viên VTC1 bị chửi bới, đập máy quay khi tác nghiệp ở Thái Nguyên
Phóng viên VTC1 bị chửi bới, đập máy quay khi tác nghiệp ở Thái Nguyên

VOV.VN - Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đang điều tra vụ phóng viên kênh VTC1 bị nhóm người chửi bới, đập phá máy quay phim khi đang tác nghiệp ở khu vực Đền Đá Thiên.

Phóng viên VTC1 bị chửi bới, đập máy quay khi tác nghiệp ở Thái Nguyên

Phóng viên VTC1 bị chửi bới, đập máy quay khi tác nghiệp ở Thái Nguyên

VOV.VN - Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đang điều tra vụ phóng viên kênh VTC1 bị nhóm người chửi bới, đập phá máy quay phim khi đang tác nghiệp ở khu vực Đền Đá Thiên.

Đi sai làn đường còn chửi bới người dân, lái xe bị tước bằng
Đi sai làn đường còn chửi bới người dân, lái xe bị tước bằng

VOV.VN - Người đàn ông lái xe đi sai làn đường tại Bà Rịa – Vũng Tàu bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 60 ngày.

Đi sai làn đường còn chửi bới người dân, lái xe bị tước bằng

Đi sai làn đường còn chửi bới người dân, lái xe bị tước bằng

VOV.VN - Người đàn ông lái xe đi sai làn đường tại Bà Rịa – Vũng Tàu bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 60 ngày.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục