Xác minh vụ người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp nam tài xế lớn tuổi ở Hà Nội

Theo nội dung clip, người phụ nữ điều khiển xe máy Honda SH mang biển kiểm soát Hà Nội, chở theo một trẻ nhỏ phía sau. Sau va chạm với ô tô, người này liên tục lớn tiếng, dùng tay tát vào mặt và tay nam tài xế ô tô (chưa rõ danh tính).

Người phụ nữ che mặt liên tục chửi bới, tát liên tục nam tài xế lớn tuổi sau va chạm nhẹ (Ảnh cắt từ clip)

Trong khi đó, người đàn ông liên tục "chắp tay" xin lỗi và giải thích rằng, bản thân không cố ý va chạm với xe máy của người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tiếp tục chửi bới với ngôn ngữ hết sức nặng nề và có dấu hiệu lăng mạ, xúc phạm, đồng thời dùng chân đá vào cửa xe, vào chân và tát liên tục vào nam tài xế.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Sau một hồi lời qua tiếng lại, người phụ nữ lên xe rời khỏi hiện trường.

Không chỉ xúc phạm, người phụ nữ liên tục tát vào phần đầu và đá vào cơ thể nam tài xế lớn tuổi (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi ứng xử thiếu kiềm chế của người phụ nữ, đặc biệt khi chở theo trẻ nhỏ.

Liên quan vụ việc, ngày 18/5, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để ghi nhận vụ việc, đồng thời tiến hành rà soát hệ thống camera trên tuyến đường nhằm xác minh diễn biến cụ thể.

Nguồn video: Mạng xã hội

“Sau khi có kết quả rà soát camera, trao đổi với nhân chứng, đơn vị sẽ phối hợp với công an phường sở tại mời các bên liên quan lên làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, Trung tá Phạm Văn Chiến thông tin.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.