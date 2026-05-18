Xác minh vụ người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp nam tài xế lớn tuổi ở Hà Nội

Thứ Hai, 15:18, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Theo nội dung clip, người phụ nữ điều khiển xe máy Honda SH mang biển kiểm soát Hà Nội, chở theo một trẻ nhỏ phía sau. Sau va chạm với ô tô, người này liên tục lớn tiếng, dùng tay tát vào mặt và tay nam tài xế ô tô (chưa rõ danh tính).

xac minh vu nguoi phu nu chui boi, tat lien tiep nam tai xe lon tuoi o ha noi hinh anh 1
Người phụ nữ che mặt liên tục chửi bới, tát liên tục nam tài xế lớn tuổi sau va chạm nhẹ (Ảnh cắt từ clip)

Trong khi đó, người đàn ông liên tục "chắp tay" xin lỗi và giải thích rằng, bản thân không cố ý va chạm với xe máy của người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tiếp tục chửi bới với ngôn ngữ hết sức nặng nề và có dấu hiệu lăng mạ, xúc phạm, đồng thời dùng chân đá vào cửa xe, vào chân và tát liên tục vào nam tài xế.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Sau một hồi lời qua tiếng lại, người phụ nữ lên xe rời khỏi hiện trường.

xac minh vu nguoi phu nu chui boi, tat lien tiep nam tai xe lon tuoi o ha noi hinh anh 2
Không chỉ xúc phạm, người phụ nữ liên tục tát vào phần đầu và đá vào cơ thể nam tài xế lớn tuổi (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi ứng xử thiếu kiềm chế của người phụ nữ, đặc biệt khi chở theo trẻ nhỏ.

Liên quan vụ việc, ngày 18/5, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để ghi nhận vụ việc, đồng thời tiến hành rà soát hệ thống camera trên tuyến đường nhằm xác minh diễn biến cụ thể.

Nguồn video: Mạng xã hội

“Sau khi có kết quả rà soát camera, trao đổi với nhân chứng, đơn vị sẽ phối hợp với công an phường sở tại mời các bên liên quan lên làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, Trung tá Phạm Văn Chiến thông tin.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Văn Ngân/VOV.VN
Phát hiện hơn 1.500 "ma men" dính chốt CSGT chỉ sau 1 ngày

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục CSGT, ngày 16/5, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt mở cao điểm kiểm tra, xử lý 2 chuyên đề lớn: Vi phạm nồng độ cồn và xe kinh doanh vận tải vi phạm TTATGT.

Camera AI phát hiện hàng trăm tài xế vi phạm giao thông trong 24 giờ

VOV.VN - Chỉ trong vòng 24 giờ, hệ thống camera AI của Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông trên các tuyến cao tốc và nút giao trọng điểm tại Hà Nội.

Bị nháy đèn xin vượt, tài xế dừng xe giữa cao tốc để tranh cãi, nhận cái kết đắng

VOV.VN - Chỉ vì nóng giận khi bị xe phía sau liên tục nháy đèn xin vượt, một tài xế ô tô con đã có hành động khiến nhiều người “thót tim” đó là dừng xe ngay giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai để xuống “nói chuyện” phải trái. Kết quả, tài xế này bị lực lượng chức năng xử phạt.

