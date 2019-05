Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h50 tối 21/5 tại cầu Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội), may mắn không có người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc hết giờ cao điểm nên không gây ùn tắc. Tại thời điểm trên, xe taxi BKS 30F - 105.51 do tài xế Vũ Thành Kiên (SN 1997 ở Phù Đổng, Gia Lâm) cầm lái, đi hướng hướng Trần Nhật Duật - Long Biên. Khi qua cầu Chương Dương, chiếc xe va chạm với 1 xe máy rồi quay ngang đâm vào thành cầu.



Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Dương Hiệp)



Cú va chạm khiến chiếc taxi bị móp méo ở đầu xe, một mảng bê tông thành cầu bị vỡ. Vụ việc may mắn không gây thương vong về người.



GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Nguyên nhân vụ việc được xác định, do tài xế Kiên ngủ gật nên gây tai nạn./.

Từ vụ tai nạn trên cầu Chương Dương: Nỗi lo từ lan can cầu VOV.VN -Lan can cầu là bộ phận làm rào cản, chống đỡ cho người và phương tiện đi trên cầu. Tuy nhiên, tại nhiều cây cầu, phần lan can xuống cấp, không đảm bảo.