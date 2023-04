Tài xế xe buýt đến công an trình diện sau va chạm khiến 1 phụ nữ tử vong

Cụ thể, lúc 7h sáng nay, bà Nguyễn Thị D. (58 tuổi) trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn điều khiển xe máy đi qua nút giao thông cầu Tiên Sơn theo hướng từ quận Ngũ Hành Sơn về đường Lê Văn Hiến.

Công an đang khám nghiệm hiện trường

Khi xe vừa qua khỏi nút giao thì xe máy do bà D. điều khiển va chạm với xe ô tô buýt Quảng An tuyến R16 do ông Ngô Văn Đ. (59 tuổi), trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng điều khiển đang chạy cùng chiều.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ

Vụ tai nạn khiến bà D. tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, Công an phường Khuê Mỹ và Công an quận Ngũ Hành Sơn có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Thời điểm xảy ra tai nạn lưu lượng xe đông nên Công an phải điều tiết giao thông tránh ùn tắc

Tài xế xe buýt cũng đã đến Cơ quan công an phường Khuê Mỹ trình diện. Nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ./.