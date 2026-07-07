Tạm cấm xe ô tô qua cầu Mã Đà (Đồng Nai) để thi công cầu chính

Theo Ban Quản lý dự án, việc thi công dự kiến kéo dài trong khoảng 2 tuần. Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục để sớm trả lại cầu tạm cho người dân lưu thông trước khi cầu chính hoàn thành. Trong thời gian này, xe máy vẫn được bố trí một lối đi nhỏ để qua lại.

Cầu tạm Mã Đà cấm xe ô tô

Để tránh tình trạng các phương tiện chạy vào rồi phải quay đầu, cơ quan chức năng đã yêu cầu đơn vị thi công lắp đặt biển thông báo từ xa, cách khu vực cầu tạm hơn 13km. Ban Quản lý dự án mong người dân thông cảm, chia sẻ để quá trình thi công cầu chính diễn ra thuận lợi.

Cầu tạm Mã Đà

Cầu tạm Mã Đà là tuyến độc đạo kết nối xã Tân Lợi (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ) và Trị An (thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cũ). Trước đó, cây cầu này từng bị sạt lở nghiêm trọng do nước sông dâng cao, buộc lực lượng chức năng phải rào chắn, cấm tuyệt đối người và phương tiện để khắc phục.

Đơn vị thi công gắn biển thông báo để người dân biết việc tạm cấm xe ô tô

Để thuận lợi cho giao thông, cầu Mã Đà kiên cố đã chính thức được khởi công. Đây là công trình nhóm C, cấp III, với tổng mức đầu tư hơn 133 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Cầu có chiều dài hơn 210m, vận tốc thiết kế 80km/h, quy mô giai đoạn 1 gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Để đồng bộ hạ tầng, UBND TP.Đồng Nai cũng đã khởi công Dự án thành phần 1- xây dựng 13km đường trên cao xuyên Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào). Đoạn đường này theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT với tổng vốn khoảng 17.000 tỷ đồng, quy mô 8 làn xe, vận tốc 80 km/h.

Đơn vị thi công đang thi công cầu chính Mã Đà

Do đi qua vùng lõi Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới, toàn bộ 13km đường được xây dựng hoàn toàn trên cao với độ tĩnh không từ 9 - 12m để tạo hành lang an toàn cho động vật hoang dã di chuyển. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng từng đốt dầm nhằm giảm phát thải carbon; các cấu kiện thân trụ và đốt dầm đều được đúc sẵn tại nhà máy bên ngoài để giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái rừng.

Song song đó, Dự án thành phần 2 (từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 TP.HCM) dài 31,5 km cũng được quy hoạch 8 làn xe theo hình thức đầu tư công. Toàn bộ tuyến kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM dài 44,5km có tổng mức đầu tư khoảng 28.792 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2026 - 2028.

Khi hoàn thành, trục chiến lược này sẽ kết nối thông suốt khu vực Bình Phước (cũ) với trung tâm Đồng Nai, Vành đai 4 TP.HCM và Sân bay quốc tế Long Thành.