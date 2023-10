Tạm dừng đứng lớp đối với giáo viên xúc phạm học sinh trên bục giảng

Nghệ An: Cứu sống 2 cô giáo ở biên giới bị đất đá sạt lở

VOV.VN - Chiều tối 29/9, trong khi đi dạy về 2 cô giáo ở huyện biên giới Tương Dương, Nghệ An bị đất đá sạt lở, trôi dạt và mắc kẹt lan can đường. Rất may người dân phát hiện và kịp thời cứu sống.