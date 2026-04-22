Tạm dừng tuyến cao tốc từ Vũng Áng đến Cam Lộ để thi công

Thứ Tư, 09:43, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng sẽ đóng đường trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Vũng Áng đến Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị để lắp đặt giá long môn từ ngày 22/4 đến 26/4.

Sáng nay (22/4), theo thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị này vừa có kế hoạch tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ. Theo đó, từ ngày 22/4 đến 26/4, các đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt giá long môn thuộc hệ thống giám sát và thu phí trên các tuyến cao tốc này.

Lực lượng chức năng sẽ tạm thời đóng đường trên tuyến cao tốc để phục vụ thi công

Cụ thể, việc tạm đóng đường cả hai chiều được thực hiện theo từng đoạn. Đoạn từ nút giao Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây) đến nút giao Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước đây) đóng vào ngày 22/4.

Đoạn từ nút giao Cự Nẫm đến nút giao Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây) đóng vào ngày 23/4; Đoạn từ nút giao Nhật Lệ  đến nút giao Quốc lộ 9B đóng vào ngày 24/4.

Đoạn từ nút giao Quốc lộ 9B đến nút giao Trường Phú đóng vào ngày 25/4. Đoạn từ nút giao Quốc lộ 12A  đến nút giao Cự Nẫm vào ngày 26/4. Cơ quan chức năng sẽ thời gian tạm đóng đường để phục vụ thi công từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút hằng ngày.

Đóng đường trên tuyến cao tốc từ Vũng Áng đến Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị để lắp đặt giá long môn từ ngày 22/4 đến 26/4

Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông trên tuyến cao tốc này. Khi cần hỗ trợ, người đi đường có thể liên hệ đường dây nóng 19008099.

Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

VOV.VN - Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Cấm xe máy, xe thô sơ, người đi bộ vào cao tốc Hòa Liên-Túy Loan
Cấm xe máy, xe thô sơ, người đi bộ vào cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

VOV.VN - Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) vừa có thông báo cấm các phương tiện xe máy, xe thô sơ, người đi bộ đi vào tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc đoạn tuyến cao tốc Bắc- Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng.

Cấm xe máy, xe thô sơ, người đi bộ vào cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

Cấm xe máy, xe thô sơ, người đi bộ vào cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

VOV.VN - Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) vừa có thông báo cấm các phương tiện xe máy, xe thô sơ, người đi bộ đi vào tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc đoạn tuyến cao tốc Bắc- Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng.

Dầu tăng giá, nhà thầu khắc phục khó khăn bám tiến độ cao tốc La Sơn - Hòa Liên
Dầu tăng giá, nhà thầu khắc phục khó khăn bám tiến độ cao tốc La Sơn - Hòa Liên

VOV.VN - Mặc dù giá dầu hiện nay đã giảm nhưng vẫn còn cao gấp đôi so với trước khi chiến sự Trung Đông bùng nổ. Vì vậy, giá các loại vật tư, nhựa đường, dầu chạy máy công trình đội lên nhiều so với thời điểm ký kết hợp đồng.

Dầu tăng giá, nhà thầu khắc phục khó khăn bám tiến độ cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Dầu tăng giá, nhà thầu khắc phục khó khăn bám tiến độ cao tốc La Sơn - Hòa Liên

VOV.VN - Mặc dù giá dầu hiện nay đã giảm nhưng vẫn còn cao gấp đôi so với trước khi chiến sự Trung Đông bùng nổ. Vì vậy, giá các loại vật tư, nhựa đường, dầu chạy máy công trình đội lên nhiều so với thời điểm ký kết hợp đồng.

Huế đẩy nhanh thi công các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao
Huế đẩy nhanh thi công các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

VOV.VN - Thành phố Huế đang đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam. Đến nay, nhiều khu tái định cư đã thi công vượt khối lượng so với kế hoạch.

Huế đẩy nhanh thi công các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

Huế đẩy nhanh thi công các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

VOV.VN - Thành phố Huế đang đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam. Đến nay, nhiều khu tái định cư đã thi công vượt khối lượng so với kế hoạch.

