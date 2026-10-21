English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tám trường đại học công lập của New Zealand mở rộng cơ hội cho học sinh Việt Nam

Thứ Tư, 12:19, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/10, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) thông tin chi tiết về học bổng năm 2027 của tất cả tám trường đại học công lập New Zealand. Trong đó có nhiều hỗ trợ đặc biệt, mở rộng cơ hội cho học sinh Việt Nam.

 

Cụ thể, trong năm 2027, các trường đại học New Zealand tiếp tục triển khai nhiều chương trình học bổng ở cả bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Giá trị học bổng đa dạng, từ hỗ trợ một phần học phí, cho đến cơ chế cộng gộp nhiều học bổng dành cho những ứng viên xuất sắc, qua đó gia tăng đáng kể giá trị hỗ trợ tài chính.

Nhìn chung, học bổng bậc đại học dao động trong khoảng 4.000 NZD - 50.000 NZD; bậc thạc sĩ có các mức học bổng trung bình 5.000 NZD - 28.000 NZD; nhiều học bổng toàn phần bậc tiến sĩ bao gồm học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí. Một số đại học New Zealand cấp các học bổng tự động, không giới hạn số lượng dành cho học sinh Việt Nam đáp ứng điều kiện đầu vào và thành công nhận được thư mời nhập học từ trường.

tam truong dai hoc cong lap cua new zealand mo rong co hoi cho hoc sinh viet nam hinh anh 1
Các trường đại học New Zealand đa dạng chương trình đào tạo và cơ hội học bổng dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2027 (ảnh ENZ)

Chính sách tuyển sinh của các đại học New Zealand cho phép học sinh Việt Nam ứng tuyển sớm, ngay khi có kết quả học kỳ 1, hoặc học kỳ 2 lớp 12 theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hoặc dùng điểm dự đoán (predicted scores) nếu học sinh theo học các chương trình quốc tế như IB hoặc A-Level.

Tùy theo quy định cụ thể của từng trường mà người học được cấp Thư mời Nhập học có điều kiện (Conditional / Provisional Offer of Place) hoặc Thư mời Nhập học không điều kiện (Unconditional Offer of Place) để tiến hành các thủ tục nhập học tại trường, ứng tuyển học bổng, cũng như xin thị thực du học.

tam truong dai hoc cong lap cua new zealand mo rong co hoi cho hoc sinh viet nam hinh anh 2
Chính sách nhận hồ sơ sớm giúp học sinh Việt Nam chủ động chuẩn bị thủ tục trước khi hoàn thành chương trình THPT (ảnh ENZ)

Điều quan trọng là ứng viên vẫn phải hoàn thành và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đầu vào chính thức, bao gồm việc tốt nghiệp THPT theo quy định của Việt Nam, hoặc đạt kết quả cuối cùng theo yêu cầu của các chương trình IB, A-Level.

Các giấy tờ như giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp và bảng điểm chính thức có thể được bổ sung trong giai đoạn sau để hoàn thiện hồ sơ nhập học.

tam truong dai hoc cong lap cua new zealand mo rong co hoi cho hoc sinh viet nam hinh anh 3
ENZ tổ chức nhiều buổi tư vấn trực tiếp (ảnh ENZ)

ENZ cũng dự kiến triển khai 50 lớp học trực tuyến, dành cho học sinh THPT lựa chọn chương trình bậc học đại học và người học quan tâm đến các chương trình sau đại học tại New Zealand. Qua đó, giúp người học tìm hiểu ngành học phù hợp, làm quen với phương pháp giảng dạy, môi trường học tập và yêu cầu học thuật tại New Zealand ngay từ khi còn đang học tại Việt Nam.

tam truong dai hoc cong lap cua new zealand mo rong co hoi cho hoc sinh viet nam hinh anh 4
Học sinh, sinh viên Việt Nam có thể khám phá phương pháp giảng dạy New Zealand và tìm hiểu những lĩnh vực phù hợp (ảnh ENZ)

Theo Cơ quan Giáo dục New Zealand, cơ chế xét tuyển linh hoạt này mang lại lợi thế đáng kể cho học sinh Việt Nam, do có thể chủ động hoàn tất phần lớn quy trình ứng tuyển, xin học bổng và chuẩn bị hồ sơ du học từ sớm, thay vì dồn áp lực vào giai đoạn cuối. Đồng thời, điều này cũng giúp các em kịp đáp ứng thời hạn tuyển sinh cho kỳ nhập học tháng 7 tại New Zealand, thay vì phải chờ đến kỳ nhập học chính tiếp theo vào tháng 2 năm sau...

Minh Hạnh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng New Zealand thăm TP.HCM, thúc đẩy hợp tác giáo dục
Thủ tướng New Zealand thăm TP.HCM, thúc đẩy hợp tác giáo dục

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 28/2, tại TP.HCM, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã có buổi hội kiến với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được.

Thủ tướng New Zealand thăm TP.HCM, thúc đẩy hợp tác giáo dục

Thủ tướng New Zealand thăm TP.HCM, thúc đẩy hợp tác giáo dục

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 28/2, tại TP.HCM, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã có buổi hội kiến với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được.

Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand
Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand

VOV.VN - Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand là cơ hội để hai nước có thể tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác giáo dục đại học.

Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand

Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand

VOV.VN - Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand là cơ hội để hai nước có thể tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác giáo dục đại học.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục