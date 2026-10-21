Tám trường đại học công lập của New Zealand mở rộng cơ hội cho học sinh Việt Nam

Cụ thể, trong năm 2027, các trường đại học New Zealand tiếp tục triển khai nhiều chương trình học bổng ở cả bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Giá trị học bổng đa dạng, từ hỗ trợ một phần học phí, cho đến cơ chế cộng gộp nhiều học bổng dành cho những ứng viên xuất sắc, qua đó gia tăng đáng kể giá trị hỗ trợ tài chính.

Nhìn chung, học bổng bậc đại học dao động trong khoảng 4.000 NZD - 50.000 NZD; bậc thạc sĩ có các mức học bổng trung bình 5.000 NZD - 28.000 NZD; nhiều học bổng toàn phần bậc tiến sĩ bao gồm học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí. Một số đại học New Zealand cấp các học bổng tự động, không giới hạn số lượng dành cho học sinh Việt Nam đáp ứng điều kiện đầu vào và thành công nhận được thư mời nhập học từ trường.

Các trường đại học New Zealand đa dạng chương trình đào tạo và cơ hội học bổng dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2027 (ảnh ENZ)

Chính sách tuyển sinh của các đại học New Zealand cho phép học sinh Việt Nam ứng tuyển sớm, ngay khi có kết quả học kỳ 1, hoặc học kỳ 2 lớp 12 theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hoặc dùng điểm dự đoán (predicted scores) nếu học sinh theo học các chương trình quốc tế như IB hoặc A-Level.

Tùy theo quy định cụ thể của từng trường mà người học được cấp Thư mời Nhập học có điều kiện (Conditional / Provisional Offer of Place) hoặc Thư mời Nhập học không điều kiện (Unconditional Offer of Place) để tiến hành các thủ tục nhập học tại trường, ứng tuyển học bổng, cũng như xin thị thực du học.

Chính sách nhận hồ sơ sớm giúp học sinh Việt Nam chủ động chuẩn bị thủ tục trước khi hoàn thành chương trình THPT (ảnh ENZ)

Điều quan trọng là ứng viên vẫn phải hoàn thành và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đầu vào chính thức, bao gồm việc tốt nghiệp THPT theo quy định của Việt Nam, hoặc đạt kết quả cuối cùng theo yêu cầu của các chương trình IB, A-Level.

Các giấy tờ như giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp và bảng điểm chính thức có thể được bổ sung trong giai đoạn sau để hoàn thiện hồ sơ nhập học.

ENZ tổ chức nhiều buổi tư vấn trực tiếp (ảnh ENZ)

ENZ cũng dự kiến triển khai 50 lớp học trực tuyến, dành cho học sinh THPT lựa chọn chương trình bậc học đại học và người học quan tâm đến các chương trình sau đại học tại New Zealand. Qua đó, giúp người học tìm hiểu ngành học phù hợp, làm quen với phương pháp giảng dạy, môi trường học tập và yêu cầu học thuật tại New Zealand ngay từ khi còn đang học tại Việt Nam.

Học sinh, sinh viên Việt Nam có thể khám phá phương pháp giảng dạy New Zealand và tìm hiểu những lĩnh vực phù hợp (ảnh ENZ)

Theo Cơ quan Giáo dục New Zealand, cơ chế xét tuyển linh hoạt này mang lại lợi thế đáng kể cho học sinh Việt Nam, do có thể chủ động hoàn tất phần lớn quy trình ứng tuyển, xin học bổng và chuẩn bị hồ sơ du học từ sớm, thay vì dồn áp lực vào giai đoạn cuối. Đồng thời, điều này cũng giúp các em kịp đáp ứng thời hạn tuyển sinh cho kỳ nhập học tháng 7 tại New Zealand, thay vì phải chờ đến kỳ nhập học chính tiếp theo vào tháng 2 năm sau...