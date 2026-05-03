Tăng tốc đưa công trình trường liên cấp Phiêng Pằn "về đích"

Chủ Nhật, 11:06, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa những ngày nắng đầu hè nơi vùng biên Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, không khí trên công trường xây dựng trường liên cấp đang “nóng” hơn bao giờ hết. Gần 400 công nhân, kỹ sư đang hối hả thi công với tinh thần “thần tốc – an toàn – chất lượng”, quyết tâm hoàn thành phần thô công trình trước ngày 30/6/2026.

 

Gắn bó với công trình Trường liên cấp biên giới Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La ngay ngày đầu khởi công, ông Cà Văn Lụi cùng hơn 20 công nhân đang thi công tại khu vực nhà ở giáo viên, nhà ở lớp học cho học sinh chia sẻ, tổ đội phụ trách phần móng, xây, trát, một trong những hạng mục quan trọng quyết định tiến độ chung. Nhiều ngày nay, công nhân đã làm việc từ sáng sớm đến khi tối muộn, tranh thủ từng giờ nắng. Ai cũng hiểu rằng mỗi viên gạch đặt đúng lúc hôm nay sẽ giúp công trình về đích sớm hơn một ngày: "Chúng tôi hiện nay có những khối nhà đang hoàn thiện rồi, có nhà đang ghép mái, đổ sàn bê tông. Buổi tối chúng tôi tranh thủ làm thép và xây chèn và hoàn thiện trong nhà, ban ngày ra ngoài ghép cốt pha. Tinh thần làm việc ai cũng hăng hái".

Khẩu hiệu “thi công thần tốc – an toàn – chất lượng – quyết tâm hoàn thành công trình trước ngày 30/6” được treo nổi bật giữa công trường

Trên toàn công trường, không khí thi đua lao động đang “nóng” hơn bao giờ hết, các đội thi công phần trát, đến đội lợp mái, hoàn thiện hạ tầng phụ trợ… tất cả đều đang chạy đua với thời gian. Ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh công nhân miệt mài, kỹ sư bám sát hiện trường, từng công đoạn được tổ chức nhịp nhàng, khoa học.

Với khí thế “thi công thần tốc – an toàn – chất lượng – quyết tâm hoàn thành công trình trước ngày 30/6”, khẩu hiệu này được treo nổi bật giữa công trường không chỉ là lời nhắc nhở, mà đã trở thành động lực, thành cam kết của mỗi người lao động nơi đây. Dù áp lực tiến độ lớn, nhưng yếu tố an toàn và chất lượng vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Từng mẻ bê tông, từng lớp trát đều được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Khẩu hiệu không chỉ là lời nhắc nhở, mà đã trở thành động lực, thành cam kết của mỗi người lao động nơi đây

Công nhân Trần Văn Huệ cho biết: "Chúng tôi cố gắng tăng ca đêm để đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Hết 30/4 chúng tôi sẽ gói gọn phần khung, phần mộc và đạt 80% mục tiêu phần xây, còn 20% còn lại sẽ phấn đấu xong trong đầu tháng 5".

Ông Nguyễn Văn Hào, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình Việt Hùng, đơn vị thi công công trình Trường liên cấp Phiêng Pằn cho biết, việc đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành phần thô trước tháng 6 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi phần thô được hoàn thành trước mùa mưa, công trình sẽ bước sang giai đoạn hoàn thiện thuận lợi hơn, từ hệ thống điện, nước đến nội thất lớp học. Điều đó đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian đưa công trình vào sử dụng, giúp học sinh nơi đây sớm có điều kiện học tập tốt hơn.

Dù áp lực tiến độ lớn, nhưng yếu tố an toàn và chất lượng vẫn luôn được đặt lên hàng đầu

Những ngày này, không khí thi công hối hả, ca/kíp làm việc được bố trí linh hoạt, tận dụng tối đa thời gian khô ráo. Những giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà còn là sự chung sức vì một mục tiêu lớn hơn – mang đến một ngôi trường khang trang, an toàn cho con em vùng biên.

Ông Nguyễn Văn Hào nói: "Hiện nay đối với công trường Trường liên cấp Phiêng Pằn đã tăng thêm số lượng công nhân và chất lượng với đội ngũ lành nghề, thực hiện theo đúng phần việc chuyên môn như xây, trát, thợ nề, ván khuôn…Trên công trường cũng thực hiện tăng ca, với 3 ca, thêm ca tố từ 19h-21h30. Đối với mỗi tổ đội thi công, đơn vị cũng giao cho từng cán bộ phụ trách về an toàn lao động, vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho người lao động".

Ông Nguyễn Văn Hào cho biết, việc đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành phần thô trước tháng 6 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Theo tiến độ, đến 30/4 công trình Trường liên cấp Phiêng Pằn  cơ bản xong phần khung, xây trát. Theo dõi công trình đang dần hiện hữu nơi biên giới, ông Cầm Văn Tỉnh, ở bản Mờn 2, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La phấn khởi nói: "Khi Nhà nước đầu tư xây dựng công trình trường học liên cấp bà con rất phấn khởi. Nhìn trường học được xây dựng khang trang rất là mừng. Bà con cũng đã hiến đất để trường học sớm được hoàn thành. Chúng tôi cũng rất mong muốn trường học nhanh đi vào sử dụng để con em được đi học gần hơn".

Theo tiến độ, đến 30/4 công trình Trường liên cấp Phiêng Pằn cơ bản xong phần khung, xây trát
Giữa núi rừng biên giới, công trình trường liên cấp Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La đang từng ngày được hoàn thành bằng tinh thần lao động hăng say, trách nhiệm và quyết tâm cao độ

Giữa núi rừng biên giới, công trình trường liên cấp Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La đang từng ngày được hoàn thành bằng tinh thần lao động hăng say, trách nhiệm và quyết tâm cao độ. Và đằng sau mỗi mét tường, mỗi mái ngói là câu chuyện về những con người đang âm thầm cống hiến, để kịp viết nên một dấu mốc ý nghĩa trước ngày 30/6 – trước khi mùa mưa lũ gõ cửa nơi miền biên viễn này.

 
Xã biên giới Phiêng Pằn (mới), Sơn La trước giờ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên xã biên giới Phiêng Pằn, Sơn La bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng bộ máy chính quyền mới sẽ vận hành thông suốt và có những bứt phá, vươn tới nhiều thành công khi thực hiện mô hình mới - chính quyền địa phương 2 cấp, bắt đầu từ ngày 1/7. 

Thanh Thủy, Trấn Long/VOV- Tây Bắc
