Bộ đội Đà Nẵng ra quân xây dựng trường học nơi biên giới

Thứ Sáu, 11:18, 10/04/2026
VOV.VN - Sáng nay (10/4), tại điểm trường các biên giới như A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng chính thức ra quân tham gia xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Ngay sau khi triển khai lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng bắt tay ngay vào công việc với khí thế khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình. Những phần việc cụ thể được triển khai nghiêm túc, thể hiện rõ tinh thần vượt khó, ý chí trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với nhân dân nơi địa bàn còn nhiều gian khó.

Xác định đây không chỉ là nhiệm vụ lao động giúp dân đơn thuần mà còn là việc làm mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi ngày công, mỗi phần việc của cán bộ, chiến sĩ hôm nay đều góp phần vun đắp điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới.

bo doi Da nang ra quan xay dung truong hoc noi bien gioi hinh anh 1
Sáng sớm ngày 10/4, bộ đội hành quân về các điểm xây dựng trường học

Trước đó, ngày 6/4, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp tại các xã A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê. 

bo doi Da nang ra quan xay dung truong hoc noi bien gioi hinh anh 2
Bộ đội Đà Nẵng hỗ trợ các xã biên giới xây trường học nội trú liên cấp

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục mọi khó khăn về lực lượng, phương tiện, điều kiện công tác; Tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo đảm, tổ chức lực lượng tiền trạm, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị thi công để thống nhất nhiệm vụ, lực lượng, phương pháp và thời gian thực hiện, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần sớm đưa công trình vào sử dụng.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Bộ CHQS Đà Nẵng điều động 6 đội xây dựng 6 trường phổ thông nội trú biên giới
Bộ CHQS Đà Nẵng điều động 6 đội xây dựng 6 trường phổ thông nội trú biên giới

VOV.VN - Sáng nay (28/3), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông qua phương án điều động lực lượng tham gia xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố.

Bộ CHQS Đà Nẵng điều động 6 đội xây dựng 6 trường phổ thông nội trú biên giới

Bộ CHQS Đà Nẵng điều động 6 đội xây dựng 6 trường phổ thông nội trú biên giới

VOV.VN - Sáng nay (28/3), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông qua phương án điều động lực lượng tham gia xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố.

Gần 250 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường nội trú các xã biên giới Đà Nẵng
Gần 250 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường nội trú các xã biên giới Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (6/4), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố.

Gần 250 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường nội trú các xã biên giới Đà Nẵng

Gần 250 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường nội trú các xã biên giới Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (6/4), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng tính phương án huy động công an, quân đội làm 6 trường nội trú vùng biên
Đà Nẵng tính phương án huy động công an, quân đội làm 6 trường nội trú vùng biên

VOV.VN - Theo kế hoạch, tại TP Đà Nẵng, 6 dự án trường nội trú vùng biên với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng phải hoàn thành trước 30/8/2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện rất chậm. Bí thư Thành ủy yêu cầu tính lại cách thi công theo tinh thần “Chiến dịch Quang Trung”, không để chậm tiến độ vì bất kỳ lý do nào.

Đà Nẵng tính phương án huy động công an, quân đội làm 6 trường nội trú vùng biên

Đà Nẵng tính phương án huy động công an, quân đội làm 6 trường nội trú vùng biên

VOV.VN - Theo kế hoạch, tại TP Đà Nẵng, 6 dự án trường nội trú vùng biên với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng phải hoàn thành trước 30/8/2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện rất chậm. Bí thư Thành ủy yêu cầu tính lại cách thi công theo tinh thần “Chiến dịch Quang Trung”, không để chậm tiến độ vì bất kỳ lý do nào.

