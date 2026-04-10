Bộ đội Đà Nẵng ra quân xây dựng trường học nơi biên giới

Ngay sau khi triển khai lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng bắt tay ngay vào công việc với khí thế khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình. Những phần việc cụ thể được triển khai nghiêm túc, thể hiện rõ tinh thần vượt khó, ý chí trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với nhân dân nơi địa bàn còn nhiều gian khó.

Xác định đây không chỉ là nhiệm vụ lao động giúp dân đơn thuần mà còn là việc làm mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi ngày công, mỗi phần việc của cán bộ, chiến sĩ hôm nay đều góp phần vun đắp điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Sáng sớm ngày 10/4, bộ đội hành quân về các điểm xây dựng trường học

Trước đó, ngày 6/4, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp tại các xã A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê.

Bộ đội Đà Nẵng hỗ trợ các xã biên giới xây trường học nội trú liên cấp

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục mọi khó khăn về lực lượng, phương tiện, điều kiện công tác; Tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo đảm, tổ chức lực lượng tiền trạm, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị thi công để thống nhất nhiệm vụ, lực lượng, phương pháp và thời gian thực hiện, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần sớm đưa công trình vào sử dụng.